Abartısız ve etkileyici bir görünüme sahip olmak için en hızlı ve kolay şekilde makyaj yapma yöntemleri...

Makyaj güzelliğin olmazsa olmazıdır ancak ortama uygun olmayan makyaj yapmak faciaya sebep olabilir. Mesela günlük yaşantınızda ağır bir makyaj uygularsanız görünümünüz abartılı olacaktır. Pek çok kadın makyajını yapmadan evinden ayrılmak istemez. Bununla birlikte makyajın türü ve renkleri, gidilecek ortama ve giyilecek kıyafete göre değişiklik gösterir. Günlük makyaj, kadınların en çok uyguladıkları makyaj türlerinden biridir. Günlük makyaj yapmanın bazı püf noktaları vardır. Abartısız ve etkileyici bir görünüme sahip olmak için en hızlı ve kolay şekilde makyaj yapma yöntemlerini bu yazımızda sizinle paylaşacağız.



Günlük Makyaj Aşamaları

Makyajınıza teninizle başlayın. Unutmayın, cildiniz ne kadar genç ve ışıltılı olursa üzerinize uyguladığınız makyajınız da o kadar güzel görünür. Bu nedenle günlük cilt bakımınızı ihmal etmeyin ve mutlaka her akşam yatmadan önce makyajınızı çıkarın. Zahmetsiz ama düzenli cilt bakımı günlük makyajınızın daha doğal ve etkileyici görünmesine yardımcı olur.







Makyajınızı mutlaka temiz tene uygulayın. Cilt renginize uygun bir fondöten ya da BB krem ile başlangıç yapabilirsiniz. Teninizin daha rahat nefes alması için bizim önerimiz BB krem olacak. BB kremi küçük noktalar halinde yüzünüze sürün ve parmağınızla dağıtın. Kusursuz bir görünüm için aydınlatıcı kullanın. Daha dolgun dudaklar için aydınlatıcıyı dudaklarınızın üst kısmının tam ortasına, kaşlarınızın altına ve elmacık kemiklerinizin üstüne uygulayın. Allık olarak ise şeftali ya da pembe rengini tercih edin. Allığı elmacık kemiklerinizin üzerine uygulayın.



Göz makyajında abartıya kaçmadan da etkileyici bakışlara kavuşmak kolay. Bunun için eyeliner ya da siyah göz kalemi uygulamanız yeterli. Siyah maskara ile de kirpiklerinizi belirginleştirdikten sonra göz makyajınız bitti bile!



Dudaklarınız için nüde tonları tercih edin. Sadece dudak balmı kullanarak da baştan çıkarıcı dudaklara sahip olabilirsiniz.







Adım Adım Günlük Göz Makyajı

Şimdi ise günlük makyajınız için sırayla izlemeniz gereken adımları anlatacağız.

• Makyajınız yapmadan önce bir tonik yardımıyla cildinizi temizleyin. Sağlıklı bir cilt için yaz kış fark etmeksizin yüzünüze güneş kremi sürün. Güneş kremi cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacak ve çok daha sağlıklı bir tene sahip olmanızı sağlayacaktır.



• Cildinizi temizledikten sonra fondöten sürmekle makyajınıza başlayın. Eğer cildinizde kapatmak istediğiniz lekeler ya da renk farklılıkları varsa fondöten rengini en koyu cilt lekenizin renginde seçin. Cildinizin yağlı bölgeleri varsa, bu bölgelerde daha az fondöten kullanın. Çene, burun ve alın kolay yağlanabilecek bölgelerdir.



• Göz çevrenizi aydınlatmak için göz çevrenize ve göz kapaklarınıza fondöteninizin renginden iki ton daha açık bir pudralı kapatıcı uygulayın. Böylelikle göz çevreniz daha aydınlık, makyajınızın geneli ise daha canlı görünecektir.



• Göz kaleminizi seçerken gözlerinizde yaratmak istediğiniz etkiyi değerlendirin. Gözleriniz küçük mü büyük mü? Eğer gözleriniz küçükse ve onları olduklarından daha büyük göstermek istiyorsanız gözlerinizin üst ve alt iç kısımlarına ten renginize yakın bir yağlı göz kalemi uygulayın. Beyaz göz kalemi de bu uygulamada kullanılabilir. Eğer buğulu gözlere sahip olmak istiyorsanız, beğendiğiniz tonda göz kalemi uyguladıktan sonra parmaklarınızla biraz dağıtın ve dumanlı bir göz makyajına sahip olun.







• Bu uygulamalardan sonra gözlerinize eyeliner da çekebilirsiniz. Tabii eyeliner için uzman olmak şart. Eğer eyeliner çekmekte iyi değilseniz şimdiye kadar harcadığınız emeği heba etmemek için göz kaleminden vazgeçmeyin. Üstelik makyajınızı silerken göz kalemini çıkarmak eyelinerı çıkarmaktan çok daha kolaydır.



• Makyaj nereye yapılırsa yapılsın, rimel vazgeçilmezdir. Üst kirpiklerinize rimel uygulayın. Aşağıya doğru bakarak rimelinizi daha kolay ve hızlı bir şekilde sürebilirsiniz.



• Allık uygulaması elmacık kemiklerinizi ortaya çıkarın. Eğer elmacık kemikleriniz belirginse allığınızı kulağınıza doğru yatay bir şekilde uygulayın. Eğer yuvarlak bir yüze sahipseniz allığınızı yukarı doğru sürün.



• Son olarak sıra geldi rujunuza. Doğal günlük bir makyaj için nüde tonlardan vazgeçmeyin. Rujunuzun daha uzun süre kalıcı olması ve pürüzlü bir görünüme sahip olmaması için rujunuzu sürmeden önce dudaklarınıza nemlendirici krem uygulayabilirsiniz.







Günlük Makyaj Püf Noktaları

Kendinize işinizi kolaylaştıracak bir makyaj seti alın. İçinde farklı türden makyaj malzemelerinin bulunduğu makyaj setleri günlük makyajınızı yaparken sizi hızlandırır ve acele etmeniz gereken durumlarda hayatınızı kolaylaştırır. Özellikle her gün işe giderken makyaj yapması gereken bir kadınsanız, günlük makyaj setinin hayat kurtardığını göreceksiniz.



Cildinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Güneş kremini sadece tatilde kullanmanız gerektiğini unutun ve bu ürünü yaz kış makyaj uygulamanızın ilk adımı haline getirin.

Detayları unutmayın. Güzel bir görünüm ve etkileyici bir yüz ifadesi için kaşların önemini aklınızdan çıkarmayın. Özellikle son yıllarda kalın kaşlar daha fazla karşımıza çıkıyor. Eğer kaşlarınızı kendiniz alamıyorsanız sakın şeklini bozmayın ve bir kaş uzmanından yardım alın.



Makyaj ürünlerinin formu günlük makyajınızın görünümünü tamamen değiştirebilme etkisine sahiptir. Toz ürünler matlaştırıcı etkiye sahiptir. Sıvı ve krem olanlar ise cildi nemlendirmeye yardımcı olur. Farınızı, fondöteninizi ya da allığınızı seçerken bu yönlerini de dikkate alın.





