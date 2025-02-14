Kiko’dan Luca Font iş birliği: Street Heart koleksiyonu

Kiko Milano, yeni koleksiyonu Street Heart ile karşımıza çıktı. Koleksiyonun ambalajları oldukça dikkat çekici. Bu göz alıcı tasarımlar dünyaca ünlü dövme sanatçısı Luca Font imzası taşıyor. Luca Font, Street Heart koleksiyonundaki parçaların hem iç hem de dış ambalajlarını tasarladı.

Milano ve New York merkezli dövme sanatçısı Luca Font, ilhamını hayran olduğu şehirlerin manzalarını süsleyen duvar resimlerinden alıyor. Bu ilhamla yaratılan tasarımlar kalp şekilleri olarak Street Heart koleksiyonuna yansıyor.

Luca Font, koleksiyondaki bu sevgi teması için “Kendi kalbinizi hayata koymak, gerçekten ne istediğinizi sormak ve en önemlisi bunu elde etmek için risk almaya hazır olmak demektir” diyor. Aşkın kalbi sokakta atıyor…