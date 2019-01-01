Chanel 2019-2020 Sonbahar/Kış Makyaj Koleksiyonu’nu Kristen Stewart’ın modelliğinde tanıttı.

Chanel Global Yaratıcı Makyaj ve Renk Tasarımcısı Lucia Pica’nın imzasını taşıyan ‘Siyah ve Beyaz’ adlı koleksiyon, Gabrielle Chanel’in yaşamını simgeleyerek, çağdaş kadınlar için güzellik manifestosunun bir parçası olarak nitelendiriliyor. Pica, hem bu iki güçlü renkten ilham alıyor hem de aralarındaki nüanslı geçişlerden. Lucia Pica, yeni koleksiyon için şunları söylüyor: “Siyah ve beyaz, en çok Gabrielle Chanel ile ilişkilendirdiğim renkler. İçinde yaşadığı zaman ve bu renklere verdiği güç, tıpkı yaşamında göründüğü gibi. Siyah ve beyaz onun çevresinde, iç mekanlarında, Paris mimarisinde ve hayatının sembolizminde bulunuyordu.”







