Fotoğrafı ‘Ölü Gelin’ filminden bir sahne sandıysanız, yanıldınız; Dior 2019-2020 Sonbahar/Kış Haute Couture defilesinden.

Tahmin ettiğiniz gibi siyah tonlarda buğulu göz makyajı bu kış gotik rüzgarlar estirmeye hazırlanıyor. Dior Makeup Yaratıcı Direktörü Peter Phillips, Maria Grazia Chiuri’nin imzasını taşıyan ve kısa süre önce Paris Moda Haftası’nda sunulan Dior Sonbahar/Kış 2019 Haute Couture koleksiyonu için kelimenin tam anlamıyla gotik bir makyajı tercih etti. Gözleri ön plana çıkarmak için ten rengi bir makyaj yapıldı. Nude dudaklar, siyah kalın eyeliner’lar ve far fırçasıyla alt kirpiklerin dibine sürüp dağıtılan siyah far bu gotik görüntüyü tamamlıyor.

