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Rimel nasıl seçilir ve kullanılır?

Makyajı bütünleyen rimellerinizi seçerken ve kullanırken bazı noktalara dikkat etmelisiniz.
• Maskara alırken ürünün fırçasına dikkat edin. Çok sık ya da ayrık fırçaları değil, orta mesafeli olanları tercih edin.
• Nem oranının yüksek olduğu günlerde suya dayanıklı ürünleri tercih edin.
• Maskaralar çabuk kurur. Dolayısıyla rimellerin en fazla üç aylık ömrü olduğunu unutmayın.
• Doğal görünmek istiyorsanız, sadece üst kirpiklere rimel sürün. Alt kirpiklere sürülen rimel, daha iddialı bir görüntü yaratır.
• Rimelinizin fırçasını düzenli olarak temizleyin. Böylece daha önceki kullanımlardan kalan artıklar kirpiklerinizin üzerinde topaklaşmaz.
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