Rimel nasıl seçilir ve kullanılır?

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Makyajı bütünleyen rimellerinizi seçerken ve kullanırken bazı noktalara dikkat etmelisiniz.

• Maskara alırken ürünün fırçasına dikkat edin. Çok sık ya da ayrık fırçaları değil, orta mesafeli olanları tercih edin.

• Nem oranının yüksek olduğu günlerde suya dayanıklı ürünleri tercih edin.

• Maskaralar çabuk kurur. Dolayısıyla rimellerin en fazla üç aylık ömrü olduğunu unutmayın.

• Doğal görünmek istiyorsanız, sadece üst kirpiklere rimel sürün. Alt kirpiklere sürülen rimel, daha iddialı bir görüntü yaratır.

• Rimelinizin fırçasını düzenli olarak temizleyin. Böylece daha önceki kullanımlardan kalan artıklar kirpiklerinizin üzerinde topaklaşmaz.