Sevgililer Günü’nde etkileyici bir görünüme sahip olmak için nasıl bir makyaj yapmalısınız?

Sevgilinizle özel bir akşam geçireceksiniz, peki ya makyajınız? Güzelliğinizi şansa bırakmayın! İşte Oriflame'den Sevgililer Günü makyajı için öneriler...



ETKİLEYİCİ BAKIŞLAR İÇİN...

Onu etkilemek için çekici bakışlara sahip olmalısınız. Hafif parıltılı ve açık renkli bir farı tüm göz kapağınıza yayın. Ardından uygulayacağınız siyah eyeliner bakışlarınızda derinlik yaratarak, makyajınıza daha romantik bir etki katacak. Jel kalem eyeliner'lar, jel dokuları ile anında pürüzsüz hatlar çekmenizi sağlarken kalem formuyla düzgün ve hatasız bir kullanım sağlar. İlk önce kuyruk kısmından başlayın daha sonra göz ortasına doğru incelterek uygulamayı bitirin.

Etkileyici bakışların olmanın olmazsa olmazlarından biri de uzun kirpikler. Çift etkili bir maskara ile kirpiklerinizi hem uzatıp hem de hacim katabilirsiniz.

ROMANTİK PEMBE

Romantik görünmenin en doğal ifadelerinden biri olan renkli yanaklar için pembe bir allık uygulayın! Üç farklı pembe tonuna sahip bir allıktan favori tonunuzu seçin ve allığın pembe kısmını küçük vuruşlarla elmacık kemiklerinin altına, aydınlatıcı olan tonu ise kemiklerin üzerine uyguladıktan sonra allık fırçası ile renkleri hafifçe karıştırın.

Hafif renkli bir parlatıcı ile dudaklarınızı belirginleştirin. Sıra sade ve romantik güzelliğinizle onu etkilemekte...





Sevgililer Günü makyajı için kullanabileceğiniz ürünler:

- The ONE IlluSkin Allık

- The ONE Jel Kalem Eyeliner

- The ONE Çift Etkili Maskara