Türk Hava Yolları’nın kabin ekiplerinin güzelliği artık Bobbi Brown’a emanet.

Bobbi Brown Türk Hava Yolları’nın kabin ekiplerinin makyaj sponsoru oldu… Markanın profesyonel makyaj sanatçılarının oluşturduğu makyaj stili ile Türk Hava Yolları kabin ekipleri modern, dinamik ve doğal bir görünümle bulutların arasında yerini alacak bundan böyle.





Kabin ekiplerinin görünümü için özel olarak oluşturulan beş ürünlük makyaj seti; Long Wear Cream Shadow Stick, Eye Opening Mascara, Long Wear Eye Pencil, Crushed Liquid Lip veya Luxe Liquid Lip ve Blush’tan oluşuyor. Bu özel makyaj stilinin nasıl uygulanacağına dair detaylı açıklamaları ve makyaj tüyolarını içeren videoları Türk Hava Yolları YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Ayrıca bu güzel iş birliği kapsamında hazırlanan set, dileyen herkes için, tüm Bobbi Brown mağazalarında satışta.