Kırmızı rujunuzu sürdüyseniz her şey yolunda demektir. Güçlü, zamansız ve tartışmaya açık olmayacak kadar kadınsı... Kendinizi iyi hissetmenin yolunu uzaklarda aramayın!

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

• Ruj kelimesi Fransızca kırmızı anlamına gelen ‘rouge’ kelimesinden geliyor.



• Kırmızı ruj kullanımına ilk kez Antik Mısır’da rastlanıyor. Mısır Kraliçesi Kleopatra binlerce ezilmiş Cochineal böceğinin kabuğundan yapılmış yoğun pigmentli bir renklendiriciyle dudaklarını boyardı. Eski Roma’da asil kadınlar bir statü sembolü olarak kırmızı ruj sürerdi.



• İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth balmumu ve çeşitli bitkilerin karışımından elde edilen bir kırmızı ruj kullanırdı.



• Tiyatro oyuncusu Sarah Bernhardt’ın kamusal ortamda dudaklarına kırmızı ruj sürmesi skandala neden olmuştu. 20’nci yüzyıl başlarında kırmızı ruj, oy hakkı için mücadele eden kadınların tutucu ahlaki kodlara karşı çıkışının, kadınların güçlenmesinin sembolü haline geldi.



• Yapılan bazı araştırmalar erkeklerin birçoğunun ilk bakışta kırmızı ruj süren kadınları tercih ettiğini, çünkü kendine güven, cesaret ve kararlılık gibi özellikleri simgelediğini düşünüyor.



• Hollywood’un gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından biri olan Elizabeth Taylor’ın kırmızının pek çok tonundan oluşmuş bir ruj koleksiyonu vardı.



• Kırmızı ruj Marlyn Monroe’nun en ikonik simgelerinden biriydi.



• Angelina Jolie, Michelle Williams, Margot Robbie ve Blake Lively kırmızı rujdan vazgeçmeyen ünlüler arasında.





