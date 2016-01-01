Sevdiklerinizin üzerinde büyüleyici ve kalıcı bir etki bırakmak isterseniz, bu parfümler tam size göre...

LR Health & Beauty’den Karolina by Karolina Kurkova ve Bruce Willis Winter Edition...



Portakal ve orkide esansı ile cildinizde gümüş parlaklığı bırakan Karolina by Karolina Kurkova yeni yılda sevdiklerinizi heyecan verici ve cazibeli bir gösterişe taşıyacak. Duyulara dokunan bu koku ile cildinizde hafif bir ışıltı oluşacak. LR Health & Beauty’nin, limitli sayıda ürettiği bu parfüm soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak.

Sınırlı sayıda: Bruce Willis Winter Edition

Yeni yılın en duygusal kokusunu Bruce Willis Winter Edition ile sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. LR'nın yeni yıla özel sınırla sayıda ürettiği yeni kokusu Bruce Willis Winter Edition kış parfümü ile sıcak, duygusal ve keyifli bir yılbaşı akşamına sizi davet ediyor.