Shiseido’nun narin beyaz çiçeklerle güçlendirdiği kokusu Ever Bloom, doğal çiçeksi bir kokuya sahip. Shiseido’nun kurucusu Shinzo Fukuhara’nın oğlunun 1940 yılında çektiği siyah-beyaz bir kamelya fotoğrafından ilham alınarak tasarlanan Ever Bloom, klasik/bilindik koku piramidinden farklı notalar üzerine kurulu bir parfüm. Siklamen, lotus ve gül özünden oluşan Işıltı akoru ile saf portakal tomurcuğu, gardenya ve Sylkolide Misk’ten oluşan varlık akoru ile taçlandırılmış.
Ever Bloom’un 50 ml fiyatı 279,00 TL, 90 ml fiyatı 379,00 TL.