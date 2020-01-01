Yaz boyunca hafif, çiçekli ve tazelik hissi veren parfümleri tercih ediyoruz ama kış kapıya dayandı ve parfümü değiştirmenin tam zamanı! Peki kışa yakışacak parfümü nasıl bulacağız?

Modunuza göre parfüm seçebilirsiniz ya da gideceğiniz yere, günün saatine göre farklı parfümler kullanabilirsiniz ancak en büyük değişimi mevsim döndüğünde yapmalısınız. Çünkü yaz mevsiminde tercih ettiğiniz parfüm, kış boyunca kimse tarafından fark edilmeyebilir. Soğuk ve karanlık kış günlerine özel mükemmel kokuyu seçmeniz için bazı önerilerimiz var, okumadan karar vermeyin!

Ağır kokular tam kışa göre

Özellikle kışın cildimiz daha kuru olduğu ve soğuk havada koku molekülleri daha yavaş dağıldığı için ağır ve yoğun parfümleri tercih edebilirsiniz. Böylece parfümünüz gün boyunca kalıcı olur.





Sıcak ve rahatlatıcı bir koku olmalı

Nasıl ki kışın yumuşacık kazaklar, sıcacık paltolar ve rahat kıyafetler giymek istiyorsunuz, seçeceğiniz parfümün de aynı şekilde hissettirmesi önemli. Kendinize, sizi bu zorlu ve soğuk günlere karşı koruyan ve bir koza gibi saran rahat bir koku bulun.

Özellikle eau de parfum seçin

Parfümünüzün kalıcı olmasını sağlamak istiyorsanız, eau de cologne veya eau de toilette için uygun olan eau de parfum olarak etiketlenmiş kokuları tercih edin. Eau de parfum, daha yoğun koku içerir ve daha kalıcıdır.





Baz notalara dikkat edin

Yazın nasıl çiçekler ve serin hissettiren taze kokular ön plandaysa kışın odunsu, baharatlı ya da tatlı kokular daha çok tercih edilir. Bu koku aileleri daha güçlü baz notalara sahip olduklarından, kokunun sabitlenmesine ve kalıcılığın artmasını sağlarlar.