Japonya’da ilkbaharın simgesi sayılan kiraz çiçeklerinin teninizi sardığını hayal edin. Muhteşem olmaz mı?

Japon kiraz çiçeklerine Sakura deniyor ve Japon kültüründe önemli bir yere sahip. Japonya’nın en çok turist aldığı dönem Sakuraların açtığı dönem. Sakuralar samuraylar için hayatın kısalığını ve yeniden doğuşu simgeliyor. 200’den fazla çeşidi var ve Japonya’da açtığı dönem kutsal sayılıyor. Japon halkı kiraz çiçeklerini seyretmek için bahçelere, parklara, tapınaklara gidiyor, bu seremonilere ise Hanami deniyor. Sakuralar Japonya’nın kültürel bir zenginliği olarak görüldüğü için ağacın ya da tohumunun ülke dışına çıkarılması yasak, sadece dokuz ülkeye gönderiliyor ve Türkiye de bunlardan biri.



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