NEROLİ, HİNDİSTAN’IN BATI KESİMİNDE, Afrika’nın doğusunda ve Himalayalar’da yetişen acı portakal ağacının çiçeğinden damıtılan son derece sıra dışı bir yağ. Parfüm dünyasında kullanımı 16’ncı yüzyıla kadar uzanıyor ve en pahalı yağlar sınıfında yer alıyor. İlk kez 17’nci yüzyılda Nerola Prensesi Anne Marie Orsini’nin banyo suyuna kattığını ve eldivenlerine sıktığını söyleyerek tanıttığı neroli, özellikle portakal, yasemin, ylang ylang ve gül yağlarıyla çok uyumlu. Yüksek kaliteli neroli üretebilmek için en az 20 senelik ağaçların çiçekleri kullanılıyor. Sanıldığının aksine, portakal çiçeği ile portakal çiçeği yağı yani neroli, farklı işlemlerle elde edilen ve farklı karakterlerdeki esanslar.