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Tatlı ve çiçeksi… Parfüm dünyasında en pahalı yağlar sınıfında yer alan neroli ya da diğer adıyla acı portakal çiçeği yağı, son dönemin yükselen notalarından biri olarak karşımızda.