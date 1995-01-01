Kadınsı, çiçeksi, seksi ve egzotik... Parfüm dünyasının yükselen trendi pembe biber mercek altında.

Yazı: Gülru İncu

Parfüm dünyasında pembe biber modası aldı başını gidiyor. En sevilen parfümlerin üst notalarında sıkça karşımıza çıkıyor. Kendisini merak ettik tabii. Pembe biber, yalancı karabiber ağacı veya Peru biberi olarak da adlandırılan ağacın pembe ve kırmızı tonlarındaki meyveleri aslında, genel kanının aksine bir biber türü değil. Anayurdu Amerika’nın tropik bölgeleri olmakla beraber diğer sıcak bölgelerde de yetişiyor ve yemeklerde kullanılabiliyor. Adında ‘biber’ kelimesinin geçtiğine bakmayın, baharat gibi kokmuyor, kokusu daha çok gülü andırıyor. Tatlı ve meyvemsi bir karakteri olduğu için genellikle bu tarz parfümlerin içeriğinde yer alıyor, çünkü amber ve odunsu kokuları yumuşatıyor. İsminin sevimli durduğuna aldanmayın, son derece güçlü bir etkiye sahip. 1995 yılında Estee Lauder’ın Pleasure’ında kullanılınca parfüm dünyasında özellikle üst notalarda kabul gören pembe biber, 2012 yılının trend raporunda ‘geleceğin notası’ olarak nitelendirildi. Görülen o ki bu tanımı fazlasıyla hak ediyor.

