Sinirleri gevşetiyor, huzur veriyor, afrodizyak etki gösteriyor, çekiciliği artırıyor. Le Château Du Bois'in saf lavantalı parfümleriyle tanışın.

Le Château Du Bois saf lavantanın modernize edilmesiyle oluşturulmuş parfüm ve EDT seçenekleriyle gününüzü çekici ve zarif notalarla doluyor. Feromon içeren bileşenlerden oluşan parfümler yaydığımız enerji üzerinde büyük rol oynuyor. Saf lavanta, yapısında bulunan feromonlarla hormonları uyararak, afrodizyak etki yaratıyor.



LCDB Lavender For Women

Modern ve çekici kadınların favorisi olmaya hazır!

Asil notalar taşıyan bu parfüm Fransa’nın mavi altını ve sembolik çiçeği “saf lavantanın” afrodizyak ve mutluluk verici etkilerini üzerimize taşıyor. Yaydığı koku harmonisinin kalbine saf lavantayı koyan LCDB Lavender for Women İtalyan bergamotu, Roman papatyası ve ada çayını Mısır’ın sardunya çiçeği ve afrodizyak etkili Endonezya silhat çiçeği ile harmanlıyor. Hafiflik ile cezbediciliği bir araya getiren bu seçkin ve doğal parfüm, Tonka fasulyesi ve vanilya nüanslarını da katarak saf lavanta mirasını modernlikle birleştiriyor.

Fine Lavender EDT

Çekicilik ve masumiyetin en zarif hali

Lavantanın şimdiye kadar farklı tanıdığımız zarif kokusunu tazelik ve dinamizm dolu bir şekilde günümüze taşıyan bu %100 doğal koku saf lavantanın dinginleştirici ve yatıştırıcı etkisiyle gün boyunca bize huzur veriyor. Bununla beraber odanıza da sıkarak huzur esintileri yayabilirsiniz.

Flower Harmony Lavender EDT

Saf lavantanın tazeleyici notalarla dansı!

Saf lavanta ile birlikte kekik, limon ve ada çayının harmonik birlikteliğinden doğan bu EDT her sıkıldığında bizi baharın tazeliği ile sarmalıyor. Gün içinde enerji verici veya romantik bir alana tatlı bir geçiş sunuyor. Ayrıca %100 doğal yapısında kesinlikle kimyasal alkol bulunmuyor.