Le Château Du Bois saf lavantanın
modernize edilmesiyle oluşturulmuş parfüm ve EDT seçenekleriyle gününüzü çekici ve zarif
notalarla doluyor. Feromon içeren bileşenlerden oluşan parfümler yaydığımız enerji üzerinde büyük rol oynuyor. Saf lavanta, yapısında bulunan feromonlarla hormonları uyararak, afrodizyak etki yaratıyor.
LCDB Lavender For Women
Modern ve çekici kadınların favorisi olmaya hazır!
Fine Lavender EDT
Çekicilik ve masumiyetin en zarif hali
Lavantanın şimdiye kadar farklı tanıdığımız zarif kokusunu tazelik ve
dinamizm dolu bir şekilde günümüze
taşıyan bu %100 doğal koku saf lavantanın dinginleştirici ve yatıştırıcı
etkisiyle gün boyunca bize huzur veriyor. Bununla beraber odanıza da
sıkarak huzur esintileri yayabilirsiniz.
Flower Harmony Lavender EDT
Saf lavantanın tazeleyici notalarla dansı!
Saf lavanta ile birlikte kekik, limon ve ada çayının harmonik birlikteliğinden doğan bu EDT her sıkıldığında bizi baharın tazeliği ile sarmalıyor. Gün içinde enerji verici veya romantik bir alana tatlı bir geçiş sunuyor. Ayrıca %100 doğal yapısında kesinlikle kimyasal alkol bulunmuyor.