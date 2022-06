Perma nedir, nasıl yapılır? Perma saça zarar verir mi? Permaya dair merak edilen her şey

Çok eskiden beri kullanılan perma işlemi, son zamanlarda ünlü yıldızlar tarafından yeniden tercih edilmeye başlandı. Permalı saçlar özellikle yaz aylarında hayat kurtarıcı. 70'lerin ve 80'lerin permaları genellikle daha sertti. Modern perma biraz daha yumuşak ve daha rahat. Bu makalede "Perma nedir, nasıl yapılır?', Perma saça zarar verir mi?, 'Perma saçta ne kadar kullanılabilir?" gibi merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz. (Bu makalenin ardından sombre nedir başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Perma Nedir?

Perma, uzun yıllardır tercih edilen saç modellerinden bir tanesi. Perma kelimesi, İngilizce'de ‘Permanent hairstyle’ın kısaltması 'Perm'den geliyor. Perma, saçların kimyasal kullanılarak kıvırcık hale getirilmesine verilen isim olarak biliniyor. 1980'lerde oldukça popüler olan perma o dönem ünlülerin ve pek çok kadının saçlarındaki sıkı bukleleri işaret ediyordu. Farklı saçlara sahip farklı kadınlar arasında permanın bu kadar benzer görünmesinin nedeni, şekillendirme tekniğinin tamamen aynı olmasıydı. Ancak bugünün permaları spirallerden plaj dalgalarına kadar farklı tasarımlar için modern teknikleri kullanıyor. .

Özel teknikler ile saçın daha görkemli bir hale getirilmesi sağlanırken aynı zamanda düz saça sahip olan kişilerin uzun süre kıvırcık saç deneyimi yaşaması da perma sayesinde mümkün hale geliyor. Kısa bir özetle permayı bu şekilde açıklamak mümkün. Ancak pek çok perma yaptırmak isteyen kişi permanın nasıl yapıldığı konusunda soru işaretleri taşıyor. Oldukça fazla tercih edilen ve saçların uzun süre kıvırcık bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan permanın birbirinden farkı uygulama yöntemleri bulunuyor. Peki, buna göre perma nasıl yapılır?

Perma Nasıl Yapılır?

Perma yaptırmak için pek çok profesyonel yöntem bulunuyor. Hangi tekniğin kullanılacağına ise perma yaptırmak isteyen kişinin saçına göre karar veriliyor. Ancak genellikle pek çok kişide kullanılan ve olumlu sonuçlar alınan bir yöntem mevcut.

Standart perma olarak adlandırılan bu yöntemde kişinin saçları rulolar ile sarılıyor ve bu ruloların üzerine özel olarak hazırlanmış olan bir solüsyon uygulanıyor.

olarak adlandırılan bu yöntemde kişinin saçları rulolar ile sarılıyor ve bu ruloların üzerine özel olarak hazırlanmış olan bir solüsyon uygulanıyor. Solüsyon uygulamasının gerçekleştirilmesinin ardından sıcaklık kontrolü sağlanıyor ve kızılötesi ısı veren bir makine ile saça ısı veriliyor.

Saça uygulanan kızılötesi ısı ile saç uzun süre kalıcı olacak şekilde şekillendiriliyor. Bu şekillendirme saçın molekül yapısı parçalanıyor ve bu yapı farklı bir saç şeklinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Saça uygulanan perma işlemi sonlandırıldıktan sonra iki gün boyunca ısının saça oturması adına saça su değdirilmiyor. Herhangi bir şekilde duş alınmamasının ardından saç istenilen ısıyı içerisinde hapsediyor ve uzun süre kullanılabilecek bir kıvırcıklık elde ediliyor.



Permanın Dijital Perma, Japon Perması gibi türleri de var.

Perma Saça Zarar Verir mi?

Perma uygulamasında kızılötesi ısı kullanıldığı için saçına perma yaptırmak isteyenler perma saça zarar verir mi? konusunda pek çok araştırmada bulunuyor. Ancak işini profesyonel bir şekilde yapan kuaförler bu saç işleminin doğru bir şekilde yapılması ve bakımlarının aksatılmaması durumunda saça herhangi bir zarar vermediğini söylüyor. Bu nedenle sizler de saçınıza perma uygulaması yaptırmak istiyorsanız bir uzman tercih edebilir ve saçınızın bakımını aksatmadan uzun süre kullanabilirsiniz.

Perma saça zarar verir mi sorusunun bir diğer yanıtı ise şöyle: Perma, saçları permaya uygun olmayan bir kişiye yapılıyorsa, evet... Zarar verebilir. Bu nedenle güvendiğiniz bir kuaföre danışabilir, saçın öyküsünü yani daha önceki işlemleri anlatıp onun karar vermesini isteyebilirsiniz.

Boyalı Saça Perma Yapılır mı?

Saçına perma yaptırmayı isteyen kişilerin merak ettiği bir diğer konu ise boyalı saça perma yaptırılıp yaptırılmayacağı oluyor. Modern teknoloji, saçlarını boyayan kişilerin perma yaptırmasını mümkün kılıyor. Ancak bu konuda uyarılar var. Perma, kimyasal bir işlem olduğu için saçınıza zarar verebilir. Saçınız, başka bir kimyasal işlemden geçmişse, perma iyi bir fikir değil. Çünkü bu tip bir durumda perma parçalar halinde kopan kuru saman benzeri saçlara yol açabilir.

Doğru tekniklerin kullanılması, profesyonel bir şekilde işlem yapılması durumunda boyalı saça perma uygulaması yaptırılabilir. Ancak boyalı saça perma yaptırılması sonrasında saç uzadıkça kıvrımların çözüldüğü görülebiliyor. Bu nedenle saçına işlem gerçekleştirecek olan kişilerin bu konuda dikkati olması öneriliyor.

PERMA VE SAÇ UZUNLUĞU

Perma konusunda saç uzunluğu çok büyük bir faktör değil. Bununla birlikte, saçın bir çubuk veya rulo etrafına sarılacak kadar uzun olması gerekir. Saç maşayla kıvrılacak kadar uzunsa perma yapılabilir.

Perma Saçta Ne Kadar Kullanılabilir?

Alanında uzmanlaşmış kuaförlerin yorumlarına göre düzenli kullanımda perma işlemi 5 aya kadar kullanılabiliyor. Ancak saç uzunluğu arttıkça permanın kıvırcık görünümü açılabiliyor. Bu durumda permanın doğal kıvırcığının yavaş yavaş su dalgasına dönüştüğü görülebiliyor. Ancak permanın uzun süre kullanılabilmesini sağlamak için işlem uygulandıktan sonraki iki gün boyunca saça su değdirilmemesi ve duş alınmaması gerekiyor.

Luxyhair.com ise bu soruya şu yanıtı veriyor: Permanın ne kadar sürdüğü, saçınızın ne kadar hızlı uzadığına, saç tipinize ve saç uzunluğuna bağlı olarak değişir. Kısa saçta permanın kalıcılığı 3 ila 4 ay, uzun saçta ise 6 ila 8 ay sürebilir.

Perma Her Saça Yapılır mı?

Perma, neredeyse tüm saç türlerine uygulanabilen saç modellerinden bir tanesi. Düz, kıvırcık ya da dalgalı fark etmeksizin her türlü saç türüne perma uygulaması gerçekleştirilebiliyor. Ancak perma uygulamasında amaç saça kıvırcık bir görünüm vermek olduğu için genellikle doğal kıvırcık saça sahip olan kişiler perma uygulamasını tercih etmiyor.

KİMLER PERMA YAPTIRMALI VEYA YAPTIRMAMALI?

Peki, kimler perma yaptırmalı, kimler yaptırmamalı?

Luxyhair.com'un bu konudaki yorumları şöyle: "Perma herkese ve her saç tipine uygulanabilir ancak önlem alınması ve farklı işlemler uygulanması gerekir. Örneğin, boyalı saçlara sahip olanlar için perma bakımına özen gösterilmelidir. Saç tipine bağlı olarak, kullanılması gereken ürünler nedeniyle boyalı saçlarda perma iyi tutmayabilir ve çok fazla kimyasal işlemle saçınızı kurutmak veya zarar vermek istemezsiniz. Boyalı veya kimyasal işlem görmüş saçlara sahip olanlar, saçlar zarar görmüşse veya çok kuruysa perma yaptırmamalı. Bunun yerine, doğal saçın nemini ve gücünü yeniden kazanmasına izin vermek için kimyasal ağırlıklı randevular için saçlarınıza zaman tanıyın"

Sık sık saçınızı maşa yapıyor veya dalgalı görünümü seviyorsanız, saç maşanızı biraz dinlendirin ve perma yaptırmayı düşünün. Saçınızı her gün ısıyla şekillendirip zarar vermek yerine, perma her gün can attığınız bukleleri ve dalgaları yaratmanıza yardımcı olabilir ve birkaç ay sürebilir. Adının perma veya “kalıcı” olmasına rağmen, doğal dokuya geri dönebileceğiniz çoğu durumda şekillendirme tedavisi 8 aydan fazla sürmez.