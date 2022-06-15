Sombre nedir? Nasıl yapılır? Sombre ve ombre arasındaki fark ne?

Saç konusunda son zamanlarda pek çok yöntem ve teknik geliştirildi. Artık istenilen renklere, modellere ulaşmak daha kolay! Özellikle saç renkleri konusunda da popülerleşen ombre ve sombre teknikleri saç renklerinde geçiş sağlarken daha natürel bir görüntüde elde etmenize yarıyor. Sombre için 'yumuşak bir ombrédir. Saçın köklerinden uçlarına kademeli bir renk geçişi sağlayan, doğal görünürken boyut katan bir vurgulama tekniğidir" yorumu yapılır. Bu makalede sombre nedir? Ombre ve sombre farkı nedir?Sombre nasıl yapılır? sorularının yanıtlarına bakıyoruz.

Sombre nedir?

Sombre, son zamanlarda oldukça fazla araştırılan ve merak edilen saç boyası tekniklerinden bir tanesi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte pek çok kişi sombrenin nasıl yapılacağını, hangi boyalar ile uygulandığını ve hangi ten rengine yakışacağını araştırıyor. Güneş ışınlarının saçlara düşmesiyle saçlarının parıl parıl parlamasını isteyenler ise sombre hakkında pek çok soruyu gündeme getiriyor. Sizler de sombre hakkında çeşitli sorulara sahipseniz bu konuda tüm detaylara ulaşabilir, öğrendiğiniz bu detaylar sonrasında saçlarınıza yeni bir renk katmaya karar verebilirsiniz.



Sombre; en genel ifadeyle saçlara özel bir teknikle uygulanan ve saç uçlarının saç kökünden birkaç ton açık olmasını sağlayan boya tekniğine verilen isim. Özellikle yaz aylarında saçına değişik bir hava katmayı ve saçlarının canlı görünmesini isteyen kişiler tercihini sombreden yana kullanıyor. Saçlarını ilk kez boyatacak olan ya da saç köklerinin yıpranmasını istemeyen kişilerin de sıklıkla sombre yaptırdığı görülüyor. Bu sayede saç kökleri yıpranmazken saç boyası yapılabiliyor ve saça herhangi bir açıcı uygulaması da gerçekleştirilmiyor.



Saç rengine göre seçilen boyalar ile saç kökü renginin bir ila dört ton açığı elde edilebiliyor. Saça herhangi bir açıcı madde uygulamadan saç dibi ile uçlar arasında oldukça doğal bir renk geçişi sağlanıyor. Tercihini doğallıktan yana kullanmak ve yaz aylarında ışıl ışıl parlamak isteyenlerin gözdesi bu yaz da sombre!

Sombre ve ombrenin farkı nedir?

Sombre hakkında en çok araştırılan ve merak edilen sorulardan ilki sombre ve ombre arasındaki fark oluyor. Sombre, genellikle pek çok kişinin daha önce karşılaştığı saç boyası tekniklerinden bir tanesi. Ombre de yine sombreye benzeyen ancak bazı noktalarda farklılıklar barındıran saç boyası tekniği olarak biliniyor. Ombre , saç renginin köklerde koyulaşmaya başladığı ve ortasından uçlarına kadar açık olduğu zamandır. Ombre ile renk gradyanını net bir şekilde görebilirsiniz. Ombre ve sombrenin arasındaki farkın bilinmesi ise istenilen saç renginin ve ton geçişinin sağlanabilmesi için büyük önem taşıyor. Peki, saçın görünümü için oldukça fazla öneme sahip olan ombre ve sombre arasındaki fark nedir?

Sombre saçlarda yumuşak bir geçiş sağlarken ombre ise renk tonunun daha keskin bir şekilde geçişe sahip olmasını sağlıyor.

Sombre daha doğal bir ışıltı verirken ombre ise saça uygulama yapıldığını belli ediyor.

Ombre yapıldığında saçlar 5 ton açık renge sahip olabilirken, sombrede ise en fazla 3 ton açık renk elde edilebiliyor.

Sombre uygulamasında balyajlar yumuşak geçişlere neden olurken, ombre uygulandığında ise daha keskin bir görünüm sağlanıyor.

Ünlü renk uzmanları Denis de Souza ve Matt Rez de bu konuda yorum yapmış. Rez, "Sombre saç, müşterinin saçlarına yılda sadece birkaç kez açıcı sürmesine izin vererek saçınızın sağlığına yardımcı olabilir. Saçlarını yılda yalnızca bir veya iki kez yaptırmak isteyen, az bakım gerektiren müşteriler için kişisel olarak sombre'yi öneriyorum. Tüm cilt tonlarıyla (koyu, zeytin , açık renk) ve saç renkleri ile iyi uyum sağlar" diyor. De Souza ise "Geçmişte esmerler için en iyi sonucu veren ombre'nin aksine , sombre aslında herkes için işe yarıyor. Özellikle koyu sarışınların doğal renklerini değiştirmeden daha açık renk vermesi için iyi bir yol" görüşünü paylaşmış.





Evde sombre nasıl yapılır?

Sombre uygulaması için kuaförlerden yardım alınabilirken aynı zamanda evde sombre uygulaması yapmak da mümkün. Ancak konunun uzmanları ortaya çıkabilecek can sıkıcı sonuçlar nedeniyle çok da tavsiye etmiyor. Örneğin, Matt Rez, şu yorumu yapıyor: "Yalan söylemeyeceğim: Kendin yap saç çözümlerini ve evde kuaför oynamayı seviyoruz , ancak renk söz konusu olduğunda sınırı çizmeye meyilliyiz. Bazı şeyler en iyi şekilde profesyonellere bırakılır"

Yine de sombreyi evde denemek isteyenler için bazımlar yöntemler var. Ancak bu yöntemler arasından bir tanesi herkesin bildiği ve evde sombre yapmak için kullandığı yöntem olarak biliniyor. Bu yöntemi uygulamak ve evde sombre yapmak isteyenlerin kuaförler tarafından özel olarak belirtilen bazı malzemeleri hazır hale getirmesi gerekiyor. Bu malzemeler şöyle sıralanıyor:

Eldiven

Alüminyum folyo

Saç fırçası

Saç klipsi

Kaşık

Kase

Toz açıcı

Peroksit



Evde sombre uygulaması için gerekli olan malzemelerin tedarik edilmesinin ardından saça sombre uygulaması gerçekleştirilebiliyor. İlk adımda alüminyum folyoları eşit boyutlarda kesmek gerekiyor. Eşit boyutlarda kesme işleminin gerçekleştirilmesinin ardından toz açıcı ve peroksit derin bir kase içerisinde karıştırılmalı. Karıştırma işleminin tamamlanmasının ardından bir fırça yardımı ile saç köklerine gelmeyecek şekilde tutam tutam uygulama gerçekleştirilmeli. Bu şekilde her bir tutam boya ile kaplandıktan sonra alüminyum folyo ile sarılıyor. İşlem sırasında kullanılan fırçanın yan olarak kullanılması ise saçın daha doğal bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Tüm tutamlar boyandıktan sonra saç ara ara kontrol edilerek istenilen renk tonuna geldiğinde su ile boyadan arındırılmalı.