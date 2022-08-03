Protez tırnak sektörüne girmek isteyenler nereden başlamalı? Atiye Çolaklı, önerilerde bulundu

Bakımlı ve güzel görünen eller için tırnak bakımı büyük önem taşıyor. Konforlu bir şekilde daima bakımlı el ve tırnaklar için protez tırnak en çok tercih edilen yöntemlerden biri. Tırnak yapısına göre uygulanan tekniğin çok önemli olduğunu belirten tırnak sanatçısı ve protez tırnak eğitmeni Atiye Çolaklı, protez tırnak konusunda eğitim almak isteyenler için gerekli bilgileri verdi.

Atiye Çolaklı protez tırnağın değişimi hakkında şunları söyledi: "Protez tırnak ilk çıktığı zamanlar, daha çok akrilik toz ile yapılan işlemler ön plandaydı. Fakat zamanla onun içeriğindeki zararlı etken maddeler sebebiyle tercih edilmedi. Şu an en çok 'Tips' sistemi tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra daha önceleri protez tırnakta bu kadar detaylı manikür yapılmıyordu. Sonradan Rus sistemi Türkiye’ye taşındı ve beğenilip tercih edilen bir teknik haline geldi” dedi. Çolaklı, burada tırnak yapısını tanıyıp ona uygun tekniğin özellikle uygulanması gerektiğini de söyledi.

PROTEZ TIRNAK EĞİTİMİNE NASIL BAŞLANMALI?

Atiye Çolaklı, "Hiçbir bilgisi olmayan kişilerin kesinlikle 1. seviye eğitim diye adlandırdığımız bir eğitim programına dahil olmaları gerekiyor. Ben şu anda bölünmemek ve daha yeterli gelebilmek adına yalnızca 1. seviye eğitim veriyorum. Bu mesleğin sonu yok ve sürekli değişerek gelişen bir sistem. Bu noktada bir şeyler katmak ve gelişmek için bu şart bence. Bir zaman sonra zaten profesyonelleşerek kendi tekniğinizi oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu iş tamamen bol pratik yaparak geliştirilecek bir iş ve pratik işi. Eğitimde en önemli noktalardan biri bu işi karşı tarafa sevdirebilmek. Bu yüzden bilgiden ziyade bu konulara da çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Eğitim sonrasındaki süreçte destek almak çok önemli ve yardımcı olmak her zaman söz konusu olmalı’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.