Çevrenizdeki herkesin "başından" illa ki bir bitlenme olayı geçmiştir... Sizden geçmedi mi? Eğer bugüne kadar bitlenmediyseniz, şanslı bir azınlıksınız! Zira bit, her ne kadar insan sağlığını ciddi anlamda tehlikeye sokmasa da huzursuzluk yaratan bir asalaktır! Peki bit nasıl temizlenir? Korunma yolları nelerdir? Gelin birlikte göz atalım...

Bit nedir, nasıl bulaşır?

Bit, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan parazit. Yaşamak ve çoğalmak için kopan deri parçaları, deriden salgılanan yağ ve bazen kan ile beslenir. Yetişkin bir bit yaklaşık bir susam tanesi kadardır. Yaşamak için kafa dersisindeki sıcak yerleri, kulak arkasını ya da ense çukurunu tercih eder. İnsan vücudu dışınca sadece 48 saat yaşayabilir. Bitlerin zıplama gibi bir özelliği vardır, yakın bir temasla kafadan kafaya kolayca geçerler. Genellikle okul çağındaki çocuklarda bit problemi yaşanabilir. Başında bit bulunan bir kişiye azıcık yaklaşmak bile bitlerin buluşması için yeterli olur. Şapka, şal, yastık, tarak, saç fırçası ve toka gibi eşyaların ortak kullanımı ya da dolapta yan yana asılan giysiler ile de bulaşabilir.



Bit alerjileri

Böceğin ısırması sonucunda oluşan tepkiye bit alerjisi deniyor. Bit, kaşınma, kafa derisinde yaralanmaya neden olabiliyor. Çok sık rastlanmasa da sıklıkla kaşıma neticesinde oluşan deri kızarır, acı verir. Boynunuzdaki lenf bezleri yumuşarsa vakit kaybetmeden uzman hekime gidilmelisiniz. Aksi durumda bir deri enfeksiyonu durumu ile karşılaşabilirsiniz.



İlaç kullanmadan bit nasıl temizlenir? Bite karşı bitkisel çözüm!

Bitlere karşı üretilmiş kimyasal ürünlerin içindeki maddelerin çocuklarınız için zararı olup olmadığından asla emin olamazsınız. Bazı kimyasal ürünler kafa derisinde alerji ya da döküntü yapar. Kimi zaman da kullandığınız kimyasal kafadaki bit probleminin giderilmesi için yeterli olmaz. Kesin sonuca varmak adına bit ilacı yerine evde yapılan doğal karışımlar hazırlayıp uygulama yapabilirsiniz. Bit nasıl temizlenir doğal yolla? Bitin giderilmesi için geçmişten günümüze gelen bitkisel çözümler:



• Okaliptüs yaprağı çayı: Kaynamış iki fincan suyun içine bir avuç okaliptus yaprağı atın. Karışımı birkaç dakika ılımaya ya da soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına geldiğinde bitlerin yaşadığı ve yumurtlalarını bıraktığı saç kökleri ve kafa derinize masaj yapın. İşlemin ardından kafanızı yıkayabilir ya da bir süre bu şekilde bırakabilirsiniz.



• Biberiye çayı: Okaliptus yaprağı çayının yapılışı ve uygulaması ile birebir aynıdır.



• Lavanta Esansı: Lavanta esansına marketlerden ulaşabilirsiniz. Aldığınız ürünün saf lavanta yağı olmasına dikkat edin. Birkaç damla esansı kafa derinize masaj yaparak uygulayın.



• Elma Sirkesi: Banyo yaptıktan sonra 3/2 ölçek sıcak veya ılık su, 3/1 ölçek elma sirkesi ile bir karışım hazırlayın ve saçınıza sürün. Kuru saça da uygulayabilirsiniz.







• Aromatik yağlar: Hindistan cevizi, yasemin, ıtır çiçeği ve anason gibi aromatik yağlar çoğu bitleri yok eder. Kafanıza bir kaç damla dökerek masaj yapınız. Ardından yukarıda bahsettiğimiz elma sirkesi ve su karışımını da uygulayabilirsiniz.



• Mayonez: Kuru saça bir ya da birden fazla yemek kaşığı mayonezi uygulayın. Etkisini arttırmak için, mayonezin tüm saç derinizi kapladığına emin olduktan sonra, bir bone ile kafanızı kapatıp en az 8 saat bekleyin. Daha sonra dayanabildiğiniz kadar sıcak su ile kafanızı yıkayınız. Ardından dar dişli tarakla saçlarınızı tutam tutam ayırarak tarayın. İşlemi tekrarlamak için 7-10 gün arası bekleyin.



• Zeytinyağı: Banyo yaptıktan sonra bol miktarda zeytinyağını dayanabileceğiniz bir sıcaklığa ısıtıp kafa derinize ve saç köklerinize uygulayın. Başınıza dairesel hareketlerle parma uçlarınızla masaj yapın ve daha sonra başınızı bir bone ile kapatın. Gece bu şekilde uyuyun ve sabah kalkınca ılık suyla yıkayın. İnce dişli bir tarakla saçınızı tarayarak kalan bitleri ayıklayın. Bu işlemi üç gece boyunca tekrarlamanız gerekir. Böylece saçınız hem bitlerden kurtulacak hem de parlak ve yumuşak bir yapıya sahip olacak.



• Limon: Astringent özelliğe sahip olan limon, derideki bitin gitmesine yardımcı olur. Limon suyunu sıkıp, saçlara ve saç diplerine bolca uygulayın. 1 saat bekledikten sonra bit tarağı ile saçınızı tarayın. Tüm sirkeler yok olana kadar her gün aynı işleme devam edin.



Bitten nasıl korunulur?

• Başka kişilere ait toka, bere, şapka gibi saç aksesuarlarını asla kullanmamalı, fırça ve tarağınızı kimseyle paylaşmayın.



• Toplu taşıma ya da sinemalardaki kumaş ve yüksek arkalığı bulunan koltuklara başınızı dayamayın.



• Kuaförlerde kullanılan saç fırçaları ve aksesuarlarının hijyenik olduğundan emin olmalısınız.



• Bitlerin yakınlaşmasını önlemek amacıyla içinde kafur maddesi bulunan bit tokası kullanabilirsiniz. Bit tokasını, daha sonra kendi saklama kabının içinde saklayabilirsiniz.







Hamilelikte bit nasıl temizlenir?

Hamilelik döneminde bit problemi yaşıyor ve bitten kurtulmanın yollarını arıyorsanız, ilaç kullanmak yerine doğal yollara başvurunuz. Yapacağınız işlemde size gerekecek ürünler: Zeytinyağı, mayonez (vazelin de olabilir), şampuan, havlu, bit tarağı, streç film (duş bonesi de tercih edilebilir), beyaz sirke, saç kurutma makinesi. Mayonez ya da vazelini zeytinyağı ile karıştırıp, kafa derinizden başlayarak saçlarınızın her yerine masaj yaparak uygulayınız. Karışımı kafanıza iyice yedirdikten sonra streç film veya bone ile sarınız. Daha sonra saç kurutma makinesi yardımıyla saçlarınıza ısı veriniz. Karışımı saçınızda yarım saat tuttuktan sonra şampuanla saçlarınızı durulayarak havlu ile kurutunuz. Son olarak da, 4 su bardağı sıcak su ve 4 su bardağı sirkeyi karıştırınız. Ardından bu karışımla saç diplerinize masaj yaparak uygulayınız. Daha sonra havlu ile kafanızı sarıp 1 saat bekleyip bol su ile durulayınız. Süre dolduktan sonra bit tarağı ile saçlarınızı tarayınız.



Uzun saçta bit nasıl temizlenir?

Bitin kısa veya uzun saçtan temizlenmesi için uygulanması gereken bit temizleme işlemi tamamen aynıdır. Sadece uzun saçtaki biti temizlemek sabır gerektirir.