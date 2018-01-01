Erkeklerin tarzını ortaya çıkaran erkek kısa saç modelleri ile erkekler daha havalı ve daha stil sahibi bir görüntüye sahip olabiliyor.

Moda ve trendler üzerindeki değişiklikler saç modasını da şekillendiriyor. Erkeklerin büyük özen gösterdikleri saç modası da bu değişimlerden nasibini alıyor. Saç modasını takip ederek bakımlı ve güzel görünümlü saçlara sahip olan erkekler imajlarını güçlendiriyor ve daha karizmatik görünüyor. Birbirinden farklı erkek kısa saç modelleri bu yıl hem klasik hem de trendi bir stil taşıyor.



Erkek kısa saç modelleri 2018 trendleri neler?

Kısa saçlara sahip olan erkekler genellikle birkaç stilde saçlarına şekil veriyor. Jöle ile şekillendirilmiş ve yukarı kaldırılmış saçlar 2018 yılında da popülaritesini koruyor. Saç spreyi ve jöle ile şekillendirilen bu saç stilinin yanında yanları kazınmış saçlar da erkekler arasında hayli rağbet görüyor. Yan kısımları kademeli bir şekilde kısaltılan bu modelde saçın üst kısmı ise dağınık bırakılıyor. Hipsterların yoğun olarak tercih ettiği bu model macerasever erkeklere de hitap ediyor. Çok kısa saçlar için ise yanlar doğru taranmış stiller erkeklerde bakımlı ve çekici bir görüntü oluşturuyor.



En cool erkek kısa saç modelleri neler?

Dalgalı saçlar erkekler için değişik bir tarz oluşturmaya yardım ediyor. Pek çok değişik stilde şekillendirilebilen bu saçlarla cool bir görünüm kazanmak mümkün. Saçın üst tarafının kabarık bir şekilde bırakıldığı bu modelde saçların sağ ya da sol tarafı kazıtılıyor. Ünlü isimlerin de rağbet gösterdiği bu saç stili en havalı saç modellerinden biri olarak da karşımıza çıkıyor. Biraz saç köpüğü ile şekil verilen saçlar pratik bir şekilde kullanılabiliyor. Düz saçlar için ise saçların üst kısmını biraz daha uzun bırakıp arkaya yatırmak şık ve bakımlı bir görünüm sunuyor.



En tarz dağınık kısa saç modelleri

Erkek kısa saç modelleri arasında enerjik bir stil benimsemek isteyenler için saçların üst kısmı dağınık bırakılan ve saçların alt kısmının kazıtıldığı model beğeni topluyor. Ayrıca bu tarz bir saç modeli orta uzunlukta bırakılan bir sakalla harika uyum yakalıyor. Perçemleri havaya kaldırılarak kullanılan stil ise düzgün görünümlü aynı zamanda havalı bir tarz benimsemek isteyenlerin tercihi oluyor.



Erkek kısa saç modelleri arasında en rahat stiller neler?

Saçları biraz daha uzun olan erkekler için ise asimetrik perçemli modeller mükemmel seçimler oluşturuyor. Tüm yüz hatlarına uyan bu model ile oldukça hoş bir görünüm kazanmak mümkün. Saçların alt tarafı daha kısa kesilen bu modelde üst taraflar ise olabildiğince dağınık bırakılıyor ve saç perçemlerine spreyle şekil veriliyor. Özgür ve maceraperest erkekler için uygun bir stil olan bu saç modeli ayrıca saçın üst tarafında uzundan kısaya doğru giden bir kesim ile de kullanılabiliyor.



Erkek kısa saç bakım kılavuzu

Erkek kısa saç modelleri için karar verirken yüz şeklinin yanı sıra kullanım kolaylığı ve rahatlık gibi kriterler de göz önüne alınabilir. Dağınık bırakılan, dik olarak havaya kaldırılan, kaküllü veya doğal hareketlere sahip pek çok saç stili erkek kısa saç modelleri olarak 2018 yılına yön veriyor. Yüz kusurlarını kapatan ve saç derisinin birtakım kusurlarını örten şekiller erkeklerin kendine daha özgüvenli olmasına yardımcı oluyor. Yüz yapısına uygun bir stil seçilirse daha doğal bir görüntü elde etmek mümkün. Aksi halde saç stili kişinin üzerinde eğreti durabiliyor. Giyim tarzı ve saç stili arasında da önemli bir ilişki bulunuyor. Giyim stiline uygun seçilen saçlar kişiye bütünlük katarken kişinin imajını yukarı taşıyor ve daha stil sahibi bir görünüm kazanmaya yardım ediyor. Ayrıca erkek kısa saç modelleri arasından seçim yaparken mevsimsel özellikler de önem taşıyor. Kış mevsiminde biraz daha dağınık modellere yer verilirken yaz aylarında pratik ve daha kısa modeller ile yaz sıcağında rahat bir kullanım sağlanıyor. Sakallar da erkek kısa saç modelleri söz konusu olunca önemli bir ayrıntı oluyor. Sakal modeline uygun bir saç stili seçerek yüz bölgesinin daha estetik görünmesi ve genel stilin daha ideal hale getirilmesi kolaylaşıyor. Tüm bu detayları göz önüne alarak kendinize en yakışan modeli seçebilir ve saç stilinizle fark yaratabilirsiniz.