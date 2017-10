Her sene farklı bir şey moda olarak karşımıza çıkıyor ve bu modayı belirleyen akımın ne şekilde kendini bize göstereceğini önceden tahmin edemiyoruz. Bu senede modayı farklı saç renkleri belirliyor.

Farklı bir görünüme sahip olabileceğiniz gri ombre saçlar ile çok tarz gözükebilirsiniz. Kullanımı biraz sıkıntılı olsa da, daha doğrusu saçınızı yıpratma olasılığı oldukça fazla olsa da siyah saça gri ombre yapmak bile deneyimli kuaförlerin elinde olayca yapılabiliyor. Rengarenk saçlar moda olsa da gri ombre saç en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bunun sebeplerinden birisi hem kurumsal işinizde hem de gündelik hayatınızda diğer çılgın renklere göre daha kolay kullanabiliyor olmanız.



Saçlarınızı gri yapmaya karar verdiğinizde saçlarınızın rengine göre farklı işlemler sizleri bekliyor olacak. Eğer saçlarınız koyu renkteyse önce onları belli bir noktaya kadar açmanız gerekecektir. Boya üzerine gri görüntü elde etmeyi düşünüyorsanız biraz sıkıntı çekebileceğinizi unutmamanız gerekiyor.



Oldukça ciddi bir firmada çalışıyorsanız ancak yine de saçlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız senelik tatilinizi saçlarınızı boyamak için değerlendirebilirsiniz. Gri saç rengi birkaç haftada kendiliğinden akmaktadır ve bu tonlar genellikle bitkisel ür��nler kullanılarak yapıldığından saçlarınıza çok fazla zarar vermemektedirler. Tatiliniz bittiğinde eski saçlarınız size geri dönmüş olacak, siz de tatiliniz esnasından birbirinden güzel gri saçlı fotoğraflar çekebileceksiniz. Saçınızın tamamını gri yapmak zorunda değilsiniz. Ombre gri de oldukça hoş bir görünüme sahiptir. Gri ombre nasıl yapılır diye merak edenler için öncelikle bilinmesi gereken hangi markayı ve ürünü tercih etmeleri gerektiğidir. Saçlarınız kısa olsa dahi gri ombre kısa saç modelleri arasından internet üzerindeki örnekleri inceleyerek çok farklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bunlar arasından mutlaka içinize sinen bir model görüp uygulamak isteyeceksiniz.



Siyah gri ombre en çok tercih edilen modellerdendir. Ancak kahverengi saça gri ombre de oldukça güzel görünmektedir. Aslında örnekleri incelediğinizde her renkte saçın gri ile muhteşem uyum içerisine rahatça girdiğini göreceksiniz. Gri sarı ombre gibi farklı şeyler deneyerek de kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Kumral saça gri ombre, siyah saç gri ombre, sarı saça gri ombre gibi her rengin devamına ombre yapabilirsiniz.



Gri saçlar o kadar çok tutuldu ki sonrasında da renkli saçlar da moda olmaya başladı. Birden gri saçın bu kadar tutulmasının sebebi aslında hem Türkiye’deki hem de yabancı ülkelerdeki ünlüler oldu. Ünlülerin bu tarz saç modellerini bir anda tercih etmeye başlamaları herkesten farklı olmak isteyen gençleri de bir anda etkisi altına aldı ve herkes bu saçlara nasıl ulaşılacağını araştırmaya başladı. Hiç tarzı olmasa bile birçok kadın hatta sadece kadınlar da değil, birçok erkek de aynı zamanda bu saçlara ait modelleri bir kez de olsa denemeye başladı.



Karşımıza çıkan örneklerde o kadar çeşitli modeller var ki bunların arasından hangi saç kesimli olanını seçip gri tonlarını nasıl kullanacağımıza karar vermek de biraz güç olabiliyor. Ancak gri rengi hızlı akan bir renk olduğundan hızlı bir şekilde bir tanesini denedikten sonra diğerine geçiş yapabilirsiniz. Gri ile birlikte pembe ve mavi gibi farklı renkleri de deneyebilirsiniz. Ombre şeklinde griye boyadığınız saçlarınızın arasına farklı renkler de ekleyerek tatlı bir görünüm oluşturabilirsiniz.







Eğer bir hafta bile bu saç renginin saçınızda durmasını istemiyorsanız artık gerçek boya gibi saçınızda duran ve siz yıkamadıkça çıkmayan sprey boyalar da mevcut. Bu boyalar ile gri rengin saçınızda nasıl duracağını görebilirsiniz. Ertesi gün yıkadığınızda da saçınızdan kolayca çıkacağı için her hangi bir sıkıntı yaşamadan ve saçlarınıza hiçbir zarar vermeden rengârenk saçları denemiş olursunuz.



Tercih edilen modeller arasında en çok kullanılanı iki farklı renkle yapılan ombreler oluyor. Saçlarınızın dibini çok çılgın bir renge boyarken uçlarına da gri ombreler yapabilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak kimsede olmayan bir saç rengine ulaşabilir ve farklılığınızı saçlarınız ile ortaya koyabilirsiniz. Ancak bir derece iyi olan kısa süreli kullanım gerçekten sevdiğiniz bir tarzı yakaladığınızda çabuk akması sebebiyle sizi üzebilir. Bu nedenle ilk yaptığınız zamanlarda bu tarzınızın tadını çıkarmanızı tavsiye ederiz.







Saçlarınızı boyadığınızda kıyafetlerinizi de ona göre seçmeniz gerekebilir. Ancak gri ombre saç zaten kendini oldukça gösteren bir tarza sahip olduğu için kıyafetlerinize çok da özen göstermenize gerek kalmayacağını söyleyebiliriz. İstediğiniz her renk ve tarzla da gri saçlarınız kolayca uyum sağlayacaktır. Siyah giydiğinizde seksi bir görünüme, renkli giyindiğinizde de hippi görünümüne anında ulaşabilirsiniz.



Bir de saçlarınıza bu kadar işlem uygularken onların yıpranmamasını sağlamanız gerekecek. Artık duşlarınızda nemlendiricili kremleri mutlaka bulundurmalısınız. Doğal olmayan renkleri sürekli olarak kullanmak istiyorsanız doğal yollarla da saçlarınızın bakımını yapmayı ihmal etmemelisiniz. Her ne kadar bitkisel özlü olarak gri saç boyaları hazırlanıyor olsa da saçlarınıza yaptığınız her boya işlemi bir miktar zarar vermektedir. Çünkü başta gri saçı elde etmek istediğinizde saçlarınızı açıcı ile açmanız gerekir. Bu da saçları en çok yıpratan işlemlerden biridir.







