Her kadının tarzı birbirinden farklı olsa da, güzelleşme tutkusu tüm kadınlar için ortaktır.

Çocukluk dönemi bitmeye yüz tutup da ergenliğe geçiş yaptığımız günlerden itibaren kadın dergilerini elimizden bırakmaz, makyaj malzemelerine ve bakım ürünlerine ilgi duymaya başlarız.



Bir kadının şıklığının ve güzelliğinin en önemli tamamlayıcısı saçlarıdır. En sade kıyafet bile bakımlı saçlarla son derece şık ve iddialı görünebilir. Saçlarımızın bakımlı ve en önemlisi temiz olmadığı günlerde ise ne giyersek giyelim, ne kadar makyaj yaparsak yapalım kendimizi güzel hissetmez, dahası hoş ve bakımlı da görünmeyiz.



Saç rengini değiştirmek pek çok kadının tutkusudur. Saçını hangi renge boyatacağına karar vermek ise pek kolay değildir. Özellikle de söz konusu kadın esmer tenli ise, cilt tonuna yakışan saç rengini bulması o kadar kolay olmayacaktır.







Esmerlere giden saç renkleri, beyaz tenlilere yakışan saç renkleri kadar çeşitli değildir. Aslında esmer ten, şanslı bir ten rengidir. Çünkü esmer ten, cilt kusurlarını diğer ten renkleri kadar belli etmez. Bu ten rengine sahip olan kadınlar hafif bir makyaj ile günlerine devam edebilirler. Ayrıca yaz aylarında güneşte çok fazla kaldıklarında bile beyaz tenlilerin yaşadıkları cilt sorunlarını yoğun olarak yaşamazlar. Doğru saç rengi seçimi, esmer tenli bir kadının cilt avantajını arttırır ve onun daha genç ve bakımlı görünmesini sağlar.



Kadınlar güzellik konusunda genellikle kendilerinde olmayanı istemeye meyillidirler. Düz saçlılar kıvırcık saçlı olmak ister, kıvırcık saçlılar ise her gün saçlarına fön çeker. Saç rengi konusunda da aynı durum geçerliliğini korur. Esmer kadınlar doğuştan koyu renk saçlara sahiptir ve bu kadınların büyük bir çoğunluğu sarı saçlara büyük bir hayranlık duyar.



Esmer tenli kadınlar saçlarını sarıya boyayamaz diye bir kural yok. Bununla birlikte sarının tonu konusunda son derece seçici davranmalısınız. Beyaz tenli kadınlara yakışacak olan platin ya da altın sarısı tonları esmer tene yakışmaz, dahası rüküş bir görünüm yaratır. Eğer esmer bir teniniz varsa ve saçlarınızı sarıya boyatmak istiyorsanız papatya sarısı, küllü sarı ya da koyu küllü sarı sizin için uygun olacaktır. Bununla birlikte sarı saçın oldukça fazla bakım isteyeceğini unutmamalısınız. Saç dipleriniz koyu olarak çıkacağı için mutlaka düzenli olarak dip boya yaptırmalı ve kaşlarınız koyu renkse kaşlarınızın rengini de açtırmalısınız. Ayrıca koyu renk saçların açılması sırasında saçın yanması gibi bir risk de söz konusudur. Bunun için mutlaka alanında uzman ve tecrübeli bir kuaförden hizmet almalı ve saçınızın rengini kademeli olarak açtırmalısınız. Tüm bu kuralları uyguladıktan sonra sarı saçlarınızın keyfini gönlünüzce çıkarabilirsiniz.







Esmer tenliler için saç renkleri araştırması yapıyorsanız, genel olarak içinde koyu tonları barındıran renklere yönelebilirsiniz. Koyu kahve, çikolata kahvesi, kestane, siyah ve mavi siyah esmer tenli kadınlara çok yakışan saç renkleri arasındadır.



Eğer esmer tenliyseniz, yine de daha açık renkli saçlar tercih ediyorsanız bal kahvesi rengini tercih edebilirsiniz. Bu renk özellikle ünlü kadınlar tarafından da büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Çünkü bal kahvesi esmer kadınların yüz hatlarını da daha yumuşak gösteriyor. Bu rengi kullanırken saçlarınızın uçlarına doğru hafifçe açılan ombre balyajlar yaptırarak daha da hoş bir renk tonu elde edebilirsiniz. Bu rengi kullanacaksanız saçlarınızda klasik bir kesim tercih edin ki saçınızın tonu daha çok ortaya çıksın. Ayrıca bu rengi kullandığınızda yorgun bir görünüme sahip olmamak için evden çıkmadan önce hafif bir makyaj yapmayı ihmal etmeyin.



Kızıl kahverengi de esmer tenli kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilen saç tonları arasındadır. İddialı ve göz alıcı bir görünüm için bu saç rengi idealdir. Özellikle kahverengi ya da ela rengi gözlere sahipseniz, bu rengi oldukça güzel bir şekilde taşıyacağınızdan emin olabilirsiniz. Kızıl kahve, esmer tenli kadınların daha canlı ve çekici görünmesini sağlar. Ela gözlü kadınların ise göz rengini ortaya çıkarır. Bu rengin ışıltılı tonlarını tercih etmelisiniz. Mat tonlar saçlarınızın cansız, yüzünüzün ise yorgun ve bakımsız görünmesine neden olabilir.







Esmer cildin tonu her kadına göre değişiklik gösterir. Her esmer kadına yakışan saç rengi aynı olmayacaktır. Bununla ilgili Rihanna örneğini verebiliriz. Normalde esmerlerin kızıl ya da kırmızı saç kullanmaları tavsiye edilmez. Bu tonlar esmer kadınları rüküş göstermeye elverişlidir. Oysaki Rihanna’nın bir dönem kullandığı kıpkırmızı saçları, ten rengine çok yakışmış ve onu oldukça çekici göstermişti. Böyle bir renk tercih edecekseniz mutlaka canlı renklerde makyaj yapmalısınız. Ayrıca bu rengin bakımının zor olduğunu unutmamalısınız. Kırmızı saçlar mat göründüğü zaman hoş bir görünüm ortaya çıkmaz. Eğer kırmızı tonlarında saçlar istiyorsanız sık sık kuaföre gitmeli, saç bakımını ihmal etmemeli, düzenli olarak saçınızın uçlarını kestirerek canlı saçlara sahip olmalısınız.