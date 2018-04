Sıra dışı, modern ve hep bakımlı görünen saçlar tüm kadınların en çok aradığı aksesuar olmalı! Peki, bunun bir yolu olduğunu söylesek? Ombre saç modelleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey bu yazıda…

Drew Berrymore’dan Jennifer Lopez’e, Rihanna’dan Lauren Conrad’a çok sayıda ünlünün severek kullandığı ombre uygulaması uzun süre moda olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Ombre Fransızca gölgeli anlamına geliyor. Saç renginin diplerden başlayarak saç uçlarına kadar eşit seviyelerde iki ton kadar açılmasını ifade ediyor. Saçlarınıza güneşten bir parça bırakılmış oluyor.



Ombre saç modelleri 2018 modası

Ombre saç modası 2018’de iyice renkleniyor. Karamel ve sarı tonları her daim modasını koruyacak olsa da 2018’de trend gri, pembe, mavi, yeşil gibi renklerle canlanıyor. Ten ve göz renginize göre çeşit çeşit ombre renkleri sizi bekliyor.



Ombre saç boyası numaraları neler?

Loreal Paris Ombre serisi iki farklı türden oluşuyor: renk açan ombreler ve renk veren ombreler. Saç uçlarınızın rengini açmak değil de farklı bir renk vermek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz renk veren ombreler serisi olmalı. Orta veya koyu kahverengi saçlar için önerilen bu seri ile saçlarınızda kahveden kızıla veya kahveden karamele geçiş yapabilirsiniz. Renk açan seride ise üç model bulunuyor: ombre no.1 orta ve koyu kahverengi saçlar için tasarlanmış, ombre no.2 koyu sarı ve orta kahve için ve son olarak ombre no.3 de sarı saçlar için. Ombre no.1 ile orta ve koyu kahve rengi saçlarda saç uçları bitişi daha karamele yakın olurken, ombre no.2 açık sarı tonlarında ve ombre no.3 de platin sarı tonlarında bir bitiş sunuyor.



Ombre saç kısa modellerinde nasıl uygulanmalı?

Ombre, uzun saçlarda çok daha havalı bir görünüm elde edildiği bir gerçek olsa da kısa saçların bambaşka bir havaya bürünmesini de sağlıyor. Sonuçta saç uçlarına yapılan bu işlem için saçınızın illa uzun olması gerekmiyor. Kısa saçlarınıza yaptıracağınız pembe, yeşil gibi uçuk renkli ombrelerle çok modern ve çılgın bir görünüme kavuşabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta saçlarınız uzadıkça ombrelerinizi yenilemeniz gerektiği…



Ombre saç boyası evde nasıl yapılır?

Loreal Paris başta olmak üzere farklı markalarca sunulan ombre saç setleri ile artık evde kendi ombrenizi yapmanız mümkün. Uygulamanız gereken şu işlemler ve dikkat etmeniz gereken birkaç detay sonrasında saçlarınızda güneş ışığını hissetmeye başlayabilirsiniz;

- Uygulamaya başlamadan önce kendinize uygun ombre numarasını, renk saçınızdan en fazla iki ton açık olacak şekilde seçmeniz gerekiyor. Hem hafif bir tonla başlamak beğenmemeniz durumunda değiştirebilmenizi de kolaylaştırır.

- Saçlarınızın temiz olduğundan emin olduktan sonra önce tarayın ve ayırarak öne doğru getirin.

- Uygulamayı kulak hizanızdan başlayarak yaparsanız daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.

- Ürünü, setlerden çıkan özel ombre saç fırçası ile alarak saçınızın sol tutamlarından başlayarak uygulayın. Daha sonra da sağ tarafı yapın.

- Boyayı yalnızca saçınızın ışıltı vermek istediğiniz tutamlarına uygulayın.

- Ürünü uygulamaya saç uçlarınızdan başlayıp yukarılara doğru çıkabilirsiniz.

- İlk defa ombre saç deneyecekler için üreticisi Christophe Robin, tek seferde tüm saçın taranması yerine her seferinde bir tutam al��p ürünü o tutama iyice yedirmeyi tavsiye ediyor.



Ombre saç döker mi?

Ombre işleminin doğru şekilde yapılması için, yani yukarıdan saçın sonlarına doğru iyice açık bir renge geçiş olması için istenen renk tonuna göre saçın uzun süre ağartılma işlemine girmesi gerekir. Yani sonunda elde ettiğimiz o açık renk saçımızın renk açmış halidir aslında. Haliyle uzun renk açma işlemi saç yapısında bozulmalara ve saçın çatallanmasına neden olacaktır. Ama iyi haber şu ki bunun için ombreden vazgeçmeniz gerekmiyor. Saç uzmanları, yüzde yüz bitkisel şampuanlar ve yağ karışımları ile saçların eski canlılığına ve gücüne kavuşabileceğini söylüyorlar. Yani ombre işlemi sonrasında saçınızla biraz daha fazla ilgilenirseniz muhteşem bir görünüme kavuşmanız işten bile değil. Emin olun gözünüzü saçlarınızdan alamazken, bu zor olmayacak.



Ombre saç esmerlere yakışır mı?

Ombre saç genellikle kestane rengi saçlarda tercih edildiği ve saç rengi platin sarıya yakın bir renge kadar açıldığı için, ombrenin esmerlere yakışmayacağı gibi yaygın bir algı vardır. İddia ediyorum ki bir oylama yapılmaya kalkılsa Rihanna dünyanın en güzel esmer kadını olabilir. Rihanna ombresi diye bir model olduğunu biliyor muydunuz peki? Evet, Rihanna ombre saçın idol modellerinden. Rihanna’nın modelinde saç diplerde koyu kestaneden uçlarda koyu karamele doğru açılıyor ve elbette çok yakışıyor.



Saçı ombre olan ünlüler kimler?

Saymakla bitiremeyeceğimiz sayıda ünlü ombre uygulamasını kullanıyor olsa da, işte sizin için ombre saç modeliyle en çok öne çıkan ünlüler: Jennifer Lopez, Liona Lewis, Hilary Swank, Crissy Teigen, Sarah Jessica Parker, Blake Lively, Serenay Sarıkaya, Hülya Avşar, Merve Boluğur ve daha binlercesi. Hep kadınlar ombre saç uygulaması ile öne çıksa da Jared Leto ve Zayn Malik en ünlü erkeklerden. Her tende, her saç ve göz renginde ombre yaptırmış bir ünlüye rastlamanız o kadar kolay ki, durmayın siz de saçlarınıza Fransız gölgesinin öpücüğünü kondurup ışıldamaya başlayın!