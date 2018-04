Sezonun en moda saç renkleri nelerdir, cildimize en yakışan saç rengini nasıl belirleriz ve en basit şekliyle bu işlemi nasıl gerçekleştiririz?

Dış görünüşümüzü en çok etkileyen aksesuarlarımızdan biri tabii ki saçlarımız. Saç modelimizi veya saç rengimiz, tüm dış görüntümüzü değiştirebilme gücüne sahip. Durum böyle olunca da, saç dendiğinde biz kadınlar için akan sular durabiliyor. O halde saç modelinize karar vermeden önce yazımızı mutlaka okumalısınız. Bu sezon, en moda saç renkleri sizi bekliyor!



Saç rengi çeşitleri nelerdir?

Saç renkleri, genel olarak belli renkleri içerse de ton farklılığı nedeni ile neredeyse her saç diğerinden farklı bir renge sahiptir. Biz genelde bir saçı siyah, kahve veya sarı gibi renklerle tanımlasak da; saçlar arasında oluşan ton farkı nedeniyle belki de yüzlerce farklı saç rengi sıralamak mümkün oluyor. Genel olarak koyu tonlardaki saçlar; siyah, kestane, kahve renklerini içerir. Daha açık tonlardaki saçlar da; sarı ve karamel tonlarını içeren renkleri kapsar. Doğal kızıl saç rengine sahip olanlar da aslında sarı rengin daha sıcak tonlarını kapsayan renklerdir.

Kozmetik alanında gelişen teknolojiyle saçlarımızı istediğimiz renge çevirmek artık oldukça basit. Kızıl, karamel, hatta mavi, yeşil gibi daha çılgın renklerdeki saçlara kolayca sahip olabiliyoruz. Saç rengini değiştirip kullanan o kadar çok insan var ki artık çoğu erkek bile saç renklerini daha genç gözükmek veya daha farklı gözükmek için değiştirebiliyor. Siz de saçlarınızı istediğiniz bir renge küçük bir işlemle çevirebilirsiniz.



Sezonun en moda saç renkleri nelerdir?

Saç renkleri ve saç modelleri her sezon farklı bir trende sahip olabiliyor. Ünlüler veya moda iconu haline gelmiş insanların uyguladıkları saç renkleri ve modelleri, büyük kitlelerce uygulandığında, söz konusu saç renginin moda olduğunu görebiliyoruz.

Ufak bir değişiklik yapmak, kendimizi biraz olsun farklı görmek istediğimizde de ilk aklımıza gelen saçlarımız oluyor. Sezonun moda olan saç rengini denemek, modaya ayak uydurduğumuzu ve modayı takip ettiğimizin bir göstergesi oluyor. Sonuç olarak, pek çok kişi tarafından beğenilen bir rengi kendi saçımıza uygulamamız ne kadar kötü olabilir ki?

Sezonun en moda saç renklerine göz attığımızda yoğunluklu olarak açık renkleri görebiliyoruz. Özellikle metalik renkler ön plana çıkıyor. Çılgınlık yapmaya yatkınsanız, saçlarınızı griye boyatabilirsiniz. Daha normal bir renk tercih etmek isterseniz de krem sarı, ve sarının açık tonları, bu sene moda olan diğer saç renkleri arasında yer alıyor. Koyu saç renklerini tercih ediyorsanız bakır tonları veya açık kahve tonlarını tercih edebilirsiniz. Saç renkleri karamel tonlarında olduğunda oldukça doğal bir görünüm verebiliyor. Doğal bir görünüm istiyorsanız bu tonları tercih edebilirsiniz. Bunun dışında doğal duran saç renkleri ombre dediğimiz, son zamanlarda oldukça moda olan tekniği de uygulayabilirsiniz.







Size yakışan saç rengini nasıl belirlemelisiniz? Saç renkleri nasıl seçilir?

Saçlarınızı istediğiniz renge çevirebilirsiniz fakat bir saç renginin size yakışıp yakışmayacağını nereden bilebilirsiniz? Aslında bu oldukça önemli bir ayrıntı. Her tene her renk yakışmayabiliyor. Bu da daha güzel görünmek isterken, saç renginizin size yakışmaması nedeniyle kötü bir görüntü elde etmenize neden olur.

En basit ölçütünüz, ten renginiz olmalıdır. Saç rengi ve ten rengi uyumlu olduğunda, kötü bir görüntü elde etmeniz mümkün olmaz. Çok koyu bir tene sahipseniz, çok açık bir sarı size yakışmayacaktır fakat sarının tonlarını iyi değerlendirdiğinizde, teninize yakışan bir saç renkleri sarı tonu bulabilirsiniz. Dolayısıyla ten renginiz ne olursa olsun, ona uygun bir renk tonu bulabilirsiniz. Bu da saçınıza uyum sağlayabilecek en güzel rengi bulmanızı sağlayacaktır. Diğer renklere göz atacak olursak eğer; saç renkleri bakır tonları genellikle her tene uyumlu olarak bilinir. Buğday veya beyaz tene sahipseniz, bakır tonlarını da uygulayabilirsiniz. Kahve tonları ise her zaman en doğal duran renk skalasında yer alır.



Saç rengi evde nasıl açılır?

Saç renkleri genel olarak doğal saçınızın renginin açılması ve üzerine istediğiniz rengin uygulanmasıyla elde edilir. Saçlarınızı daha önce boyamadıysanız ve çok açık bir renk elde etmek istemiyorsanız, evde kolayca saç renginizi açabilirsiniz. Fakat saçınızda zaten boya varsa ve çok açık bir renk tonu elde etmek istiyorsanız, kuaföre gitmeniz en doğrusu olacaktır.

Bir çok boya markasının kozmetikçilerde sattığı saç açma kitlerini kendiniz kolayca evde uygulayabilirsiniz. Genellikle doğal maddelerden oluşan bu saç açıcıları boya şeklinde saçlarınıza uyguladığınızda, saç renginizin açıldığını görebilirsiniz. Fakat bu ürünleri uygularken içlerinden çıkan uygulama önerilerini dikkatlice yerine getirmeniz gerekiyor. Böylece saçlarınızı 1-2 ton açıp, istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Saç renginize karar verirken, sezonun trend saç renkleri seçeneklerine göz atmayı unutmayın.