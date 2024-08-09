Pınar Deniz, tekrar Elseve'in yüzü oldu

Pınar Deniz, L’Oreal Paris Elseve’in daha önce yüzü olduğu Hydra [Hyaluronik] ailesinin yeni serisi için kamera karşısına geçti.

İş birliğiyle ilgili Pınar Deniz, “L’Oreal Paris Elseve’le yeni bir iş için yine bir arada olmaktan çok mutluyum. Güzel bir gün demek güzel saç demek, saç bakımının benim için çok önemli olduğunu da sık sık vurguluyorum." dedi.

Hydra [Hyaluronik] Pure adlı yeni seri, özellikle arınma ihtiyacı hisseden yağlı saç tiplerine hitap ediyor.