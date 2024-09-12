Pınar Deniz’in yüzü olduğu Hydra (Hyaluronic) Pure serisi tanıtıldı

Oyuncu Pınar Deniz, yüzü olduğu Elseve Hydra (Hyaluronic) Pure serisinin tanıtımı için basın ile bir araya geldi.

Pınar Deniz’in yüzü olduğu Hydra (Hyaluronic) Pure serisi tanıtıldı
Elele Online

Elele Online

Türkiye’nin yıldızı en parlak oyuncularından Pınar Deniz, geçtiğimiz gün düzenlenen bir davet ile yüzü olduğu Elseve Hydra (Hyaluronik) Pure serisi için basınla buluştu.

Pınar Deniz’in yüzü olduğu Hydra (Hyaluronic) Pure serisi tanıtıldı - Resim : 1

Tanıtılan yeni serinin içeriğinde salisilik asit olduğu bilgisi paylaşılırken, bu bileşen ile serinin yağlı saçlar için uygunluğu vurgulandı.

Pınar Deniz’in yüzü olduğu Hydra (Hyaluronic) Pure serisi tanıtıldı - Resim : 2

Pınar Deniz’in yer aldığı reklam filminin gösteriminin ardından ünlü oyuncu basın mensupları için poz verdi.

Pınar Deniz’in yüzü olduğu Hydra (Hyaluronic) Pure serisi tanıtıldı - Resim : 3