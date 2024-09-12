Pınar Deniz’in yüzü olduğu Hydra (Hyaluronic) Pure serisi tanıtıldı

Türkiye’nin yıldızı en parlak oyuncularından Pınar Deniz, geçtiğimiz gün düzenlenen bir davet ile yüzü olduğu Elseve Hydra (Hyaluronik) Pure serisi için basınla buluştu.

Tanıtılan yeni serinin içeriğinde salisilik asit olduğu bilgisi paylaşılırken, bu bileşen ile serinin yağlı saçlar için uygunluğu vurgulandı.

Pınar Deniz’in yer aldığı reklam filminin gösteriminin ardından ünlü oyuncu basın mensupları için poz verdi.