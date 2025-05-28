Beyza Şekerci ve Engin Hepileri evliliklerinin 10. yılına özel kutlama yaptı
'İntikam' dizisinin setinde tanışan ve Mayıs 2015'te nikâh masasına oturan Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, dün akşam 10 yıllık evliliklerini dostlarının da katıldığı görkemli bir kutlamayla taçlandırdı.
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Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, 'İntikam' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini, Mayıs 2015'te nikâh masasına taşımıştı.
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Hepileri çifti, Ekim 2018’de ise oğulları Can’ı kucaklarına almıştı.
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Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, dün akşam Zorlu Walker Bar’da 10 yıllık evliliklerini dostlarının da katıldığı görkemli bir kutlamayla taçlandırdı.
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Eğlenceye yakın dostları Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, Bergüzar Korel ve Esra Ruşan da katıldı.