Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali ikinci fragmanı neden gecikti?

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 103. sezon finali bölümünden ilk fragman yayınlanmıştı.

'KIZILCIK ŞERBETİ' İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Fragmanda Mustafa, Işıl ve yardımcısının konuştuğunu görüyor, ne işler karıştırdıklarını anlamaya çalışıyor.

Kıvılcım Ömer’e "Galiba hayatımızın sorunlu dönemi geride kaldı Ömer. Bütün bu problemler bitecekmiş gibi hissediyorum" diyor. Ömer ise "Oğlumuzun adı Kemal olacak" diyor.

"BIRAK İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN"

Asude ise Nursema’ya "Bırak inceldiği yerden kopsun. Sen nasılsa boşanmayı adet edinmiş bir kızsın" diyerek sert çıkıyor.

Nursema, Firaz’ın yanına giderek "Bizim sevgimiz bunları aşabilir. Nolursun Firaz benden uzak durma" diyerek af diliyor.

"SEN BU EVDE FAZLA DURMA"

Mustafa kardeşine sarılarak "Sen bu evde daha fazla durma git artık. Bu evde olacakları görmeni istemiyorum" diyor. Mustafa "İş bana düştü" diyerek silahı tekrar eline alıyor ve Işılla Abdullah’ın yanına gidiyor. Mustafa ne yapacak merak konusu.

NEDENİ BELLİ OLDU

Kızılcık Şerbeti, cuma akşamı üçüncü sezonu kapatacak. Show TV’nin Gold Film imzalı dizisinin ekrana gelmesi planlanan 2. fragmanı yayınlanmadı. Bunun nedeni merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, bu gecikmenin nedeninin eksik sahneler olduğu ortaya çıktı. Aydın Bulut’un yönettiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin sezon finalinin çekimleri sürüyor.

İkinci fragman çarşamba günü yayınlanacak.