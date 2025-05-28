Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret eden ünlüler
Pazartesi günleri seyirci ile buluşan Uzak Şehir dizisinin setin ünlü isimler de ziyaret etmeye başladı. Mardin'de çekimleri devam eden diziyi Buse Terim, Hadise ve cemiyet hayatından birçok isim ziyaret etti.
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Uzak Şehir Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi haline geldi. İzleyicilerin yanı sıra ünlü isimler de Mardin'e kadar girip dizi setini ziyaret ediyor.
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Ünlü şarkıcı Hadise, Mardin'e kadar gidip Uzak Şehir oyuncularıyla bir araya geldi.
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Mardin'de çekimleri devam eden diziyi Fatih Terim'in kızı Buse Terim de ziyaret etti.
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Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar çifti, Mardin’de Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret etti.