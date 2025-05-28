Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret eden ünlüler

Pazartesi günleri seyirci ile buluşan Uzak Şehir dizisinin setin ünlü isimler de ziyaret etmeye başladı. Mardin'de çekimleri devam eden diziyi Buse Terim, Hadise ve cemiyet hayatından birçok isim ziyaret etti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret eden ünlüler - Resim : 1

Uzak Şehir  Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi  haline geldi.  İzleyicilerin yanı sıra ünlü isimler de Mardin'e kadar girip dizi setini ziyaret ediyor. 

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Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret eden ünlüler - Resim : 2

Ünlü şarkıcı Hadise, Mardin'e kadar gidip Uzak Şehir oyuncularıyla bir araya geldi.

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Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret eden ünlüler - Resim : 3

Mardin'de çekimleri devam eden diziyi Fatih Terim'in kızı Buse Terim de ziyaret etti.  

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Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret eden ünlüler - Resim : 4

Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar çifti, Mardin’de Uzak Şehir dizisinin setini ziyaret etti.