Sağlıklı saçlara sahip olmak, güçlü ve gür görünen saçlara sahip olmak demektir.

Saçlarınızı gürleştirmediğiniz sürece sağlıklı bir görünüm elde edemezsiniz. Saçların kişiden kişiye değişiklik gösteren türleri vardır. İnce telli, kalın telli, seyrek, dolgun gibi pek çok türe sahip olan saçlar bu özellikleri ile kişilere farklı bir görünüm katarlar. Saçların gürleşmesini etkileyen sebeplere baktığımızda ise yetersiz beslenme, yanlış şampuan kullanımı, sık yıkama, saç kremi kullanma, düzleştirici ve maşa kullanma, sürekli fön çektirmek en çok yapılan yanlışlar arasında yer almaktadır. Saç bakımı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara özen göstererek çok daha sağlıklı ve gür saçlara sahip olmak mümkün hale gelebilir. Saç bakımı dipten uca doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bu sayede ışıltısını koruyan, hacimli saçlara kavuşabilirsiniz.



Saç gürleştirme yöntemleri

Saçlarınızı gürleştirme yöntemlerinden henüz hiçbirini denemediyseniz bitkilerle yani doğal yollardan bu işleme başlayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı kullanarak saçlarınızı gürleştirebilirsiniz. Aynı zamanda hint yağı jojoba yağı ve argan yağı da kullanabileceğiniz yağlar arasında gelir. Bu bitkisel yağlar sayesinde saçlarınızı gürleştirmiş ve bakımını yapmış olursunuz.



Saç gürleştirme kürleri

Saç gürleştirme kadın için oldukça önemlidir. Bu sebeple kadınlar türlü yollara başvurabilirler. Bu yollar arasında en bilindik ve etkili yöntem olan sarımsak, saç gürleştirme için en önemli bitkiler arasında yer almaktadır. Sarımsağın saçınıza sağladığı fayda saymakla bitmez. Yeni çıkan saç tellerinin sağlıklı bir şekilde uzamasına olanak sağlar. Saçlarınızın gür görünmesine yardımcı olur ve aynı zamanda dolgunluk verir. Isırgan otu yağı, saç gürleştirmede kullanılan bir yağdır. Isırgan otlu şampuan ya da saç kremleri kullanarak saçlarınızı gürleştirebilirsiniz. Kaynamakta olan tencerenin içine ısırgan otunu atıp biraz kaynatın ve demlenmesini bekledikten sonra süzün. Su sıcaklığı normale döndükten sonra saçlarınızı bu su ile yıkayın ve bir saat saçınızda kalmasını bekleyin. Daha sonra normal su ile durulayıp ısırgan otlu bitkisel şampuan kullanabilirsiniz.



Evde kolayca hazırlayacağınız ısırgan otu kürü sayesinde;

• Yeni çıkan saçlar daha kalın telli çıkar.

• Saçların hava almasını sağlayarak dökülmesini durdurur.

• Saç diplerinize etki ederek gür ve dolgun görünmesini sağlar.







Karanfil ile saç gürleştirme

Karanfilin besleyici özelliğini saçlarımızda da hissedebiliriz. Baharatçılardan temin ettiğimiz karanfil ile saçlarınızın hacim kazanmasına ve gürleşmesine yardımcı olabilirsiniz. Haftada bir gün uygulayacağınız karanfil kürü sayesinde saçlarınızın gür ve dolgunluk kazandığına şahit olacaksınız.



Karanfil kürü yapılışı

Malzemeler:

• Bir tutam karanfil (15 adet)

• Yarım litre su



Yapılışı:

Yarım litre suyun içerisine karanfilleri atarak 5 dakika süresince kaynatın. Ardından kapağı kapatarak soğuması için bir kenarda bekletin. Saçınızı şampuanla yıkadıktan sonra karanfilli suyu dökün ve saç diplerinize bu su ile masaj yapın. Düzenli yaptığınız takdirde bir süre sonra saçlarınızın çok daha hacimli ve kalın telli bir hal aldığına şahit olabilirsiniz.



Erkek saç gürleştirme yöntemleri

Saç dökülme problemi ile başa çıkmak zorunda kalan erkekler için gür saçlara sahip olmak artık bir hayal olmaktan çıkıyor. Erkek saç gürleştirme yöntemlerinden en çok kullanılan kürleri sizin için araştırdık.

• Biberiye ve zeytin yağını karıştırarak elde ettiğiniz karışımı saç diplerinize sürün. 10 dakika boyunca bu yağ ile masaj yapın yarım saat sonra saçınızı yıkayabilirsiniz.



Erkekler için saç gürleştirme kürü

• 2 su bardağı su

• 2 su bardağı elma sirkesi

• 10 gram entele otu

Tüm malzemeyi bir tencere içerisine ekleyin. Suyun yarısı buharlaşana kadar kaynatın. Bir gün beklettikten sonra süzerek bir şişeye koyun. Her yıkama öncesinde saç diplerinize sürerek yarım saat bekletin. Ardından duş alarak saçlarınızı durulayın. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlamalısınız.



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