Pek çok kişi iki tip saç problemini bir arada yaşıyor. Önemli olan sorunu bilmek ve buna yönelik bir bakım rutini oluşturmak.

Yazı: Deran Çetinsaraç



Saçlarınız çabuk yağlanırken aynı zamanda uçları kuru mu görünüyor? Spor sonrası terleme, yıkama ve kurutma saçlarınızı dizginlenemez bir hale mi getiriyor? Hemen endişeye kapılmayın, her bir saç problemini tek tek ele alın ve rutininizi bu şekilde oluşturun.



Hasarlı, kuru görünüm & elektriklenme

HIIT antrenmanı, spinning veya sıcak yoga gibi ağır dersler esnasında aşırı terleme, saçlarınızın alt katmanlarında yağ birikmesine neden oluyor. Özellikle, nemin fazla olduğu ense bölümü yağlanıyor. Saçlarınızı boyatıyorsanız ve açık havada yürüyüş-koşu yapıyorsanız da saçlarınız doğrudan güneşe maruz kalabiliyor. Kuruyan saçlar da elektrikleniyor.

Çözüm: Yağlı saç derisiyle mücadele için bu derslere girmeden önce kuru şampuan kullanabilirsiniz.



Yağlı saç derisi & kuru uçlar

Çok fazla egzersiz yapıyorsanız, o kadar terlersiniz. Aslında terlemek saç sağlığına olumsuz etki yapmaz. Bu etkiyi saçları fazla yıkamak yapıyor. Çok yıkanan saçlar daha fazla yağ üretiyor, bu da yağlı saç derisine neden olabiliyor. Bu yağlar ne yazık ki saç uçlarına kadar inmeyince tezat bir durum oluşuyor. Yani saç derisi aşırı yağlanırken saç uçları kuru, nemsiz kalabiliyor.

Çözüm: Yağ dengesini sağlayan şampuanları tercih etmeniz çok önemli.



Kabuklu kafa derisi & kuru uçlar

Herkesin kafa derisinde aslında mantar bulunuyor ve saçlar sık yıkanmıyorsa bu mantar kepeklenmeye neden oluyor. Bu mantarlar da yağ ve ölü cilt hücrelerinden besleniyor. Kafa derisi üzerindeki gözenekler yağdan ve ölü hücrelerden dolayı engellendiği için sebum, yağ bezlerinden uçlara doğru ilerleyemiyor, bu nedenle de saçlar kuruyor.

Çözüm: Kepek oluşumunu engellemek için piritiyon çinko içerikli kepek karşıtı şampuanlar kullanmalısınız.



*Formsante dergisinden alınmıştır.