Güçlü ve sağlıklı saçlar için...

Araştırmalar, saç dokusundaki mineral birikiminin, güçlü ve sağlıklı görünüme sahip dokuları olan bir saça kıyasla kusurlu bir görünüme sebep olduğunu gösteriyor. Saçın içindeki bu mineral birikimi arttıkça saç parlaklığını, dokusunu ve nihayetinde sağlıklı ve güzel görünümünü kaybediyor. Pantene’in saça hücresel düzeyde nüfuz eden Histidin içeren yeni saç bakım kremi formülü, saçın doğal gücünü korumasına yardımcı oluyor.



P&G Beauty Saç Stilisti Önder Tiryaki; “Kadınlar her zaman güzel ve sağlıklı görünen saçlara sahip olmak istiyor ancak güçlü saçlar için derinlemesine bakım gerekiyor. Saçlarınızda en iyi ve en doğru bakımı uygulayabilmek için şampuan ve saç bakım kremi ikilisini birlikte kullanmanızı öneriyorum. Pantene, saç bakım kremlerindeki yeni Histidin teknolojisi saça yüzeysel değil, hücresel düzeyde etki ederek saç dokusunun doğal gücünü koruyor. Saçlara gereken nemi kazandırmak ve saçın sağlıklı görünen en güzel halini ortaya çıkarmak için her şampuandan sonra saç bakım kremi kullanmak çok önemli. Bir de bu arada kullanan çoğu kişinin de yaptığı, sadece saç uçlarında kullanmak. Fakat aslında bakım kremini saçın tüm uzunluğu boyunca uygulayıp iyice durulamak gerekiyor. Kış aylarında da bunu unutmamak lazım.” diyor.