Araştırmalar,
saç dokusundaki mineral birikiminin, güçlü ve sağlıklı görünüme sahip dokuları
olan bir saça kıyasla kusurlu bir görünüme sebep olduğunu gösteriyor. Saçın
içindeki bu mineral birikimi arttıkça saç parlaklığını, dokusunu ve nihayetinde
sağlıklı ve güzel görünümünü kaybediyor. Pantene’in saça hücresel düzeyde nüfuz eden Histidin içeren yeni saç bakım kremi formülü, saçın doğal gücünü korumasına yardımcı oluyor.
P&G
Beauty Saç Stilisti Önder Tiryaki; “Kadınlar
her zaman güzel ve sağlıklı görünen saçlara sahip olmak istiyor ancak güçlü
saçlar için derinlemesine bakım gerekiyor. Saçlarınızda en iyi ve en doğru bakımı uygulayabilmek için şampuan ve saç bakım
kremi ikilisini birlikte kullanmanızı öneriyorum. Pantene, saç bakım kremlerindeki
yeni Histidin teknolojisi saça yüzeysel değil, hücresel düzeyde etki ederek saç
dokusunun doğal gücünü koruyor. Saçlara gereken nemi kazandırmak ve saçın
sağlıklı görünen en güzel halini ortaya çıkarmak için her şampuandan sonra saç
bakım kremi kullanmak çok önemli. Bir de bu arada kullanan çoğu kişinin de
yaptığı, sadece saç uçlarında kullanmak. Fakat aslında bakım kremini saçın tüm
uzunluğu boyunca uygulayıp iyice durulamak gerekiyor. Kış aylarında da bunu
unutmamak lazım.” diyor.