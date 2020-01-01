Saçlarınızı yıkadıktan sonra fön makinasına sarılmalı mısınız yoksa kurumasını rüzgara mı bırakmalıyız. İşte sizin saç şeklinize göre en iyisi hangisi

Saçı kurutma makinesiyle kurutmak zararlıdır: Bazı insanlar saçlarını fön makinasıyla kurutmaktan saçları da kuruttuğu için korkarlar. Her iki taraf da bu konuda haklı. Çünkü bazı saçların fön makinasıyla kurutulması gerekirken, bazılarının da havalandırması ve doğal yoldan kuruması gerekiyor. Çünkü bu durum saçların yapısıyla ilgili.

Kuru saçlar ıslak saçlardan çok daha az hassastır: Her saçın kendisine göre bir yapısı bulunmaktadır. Ancak sonuçta ıslak saçlar, kuru saçlardan çok daha hassastır. Bunun nedenini de, nemin saçınızın yüzeyini pürüzlü hale getirerek hassaslaştırmasıdır. Örneğin; ıslak saçla yatağa girerseniz, saçınızla yastığa temas ettiğinizde saçınızın kırılma riskini arttırırsınız. Saçlar da düzensiz bir durumda kurudukları için, uyandığınızda hiç istemediğiniz bir saç şekliyle uyanabilirsiniz. Bu yüzden ertesi sabah saçınızı şekillendirmeniz çok daha uzun zaman alacaktır. Çünkü darmadağın bir saçla uyanma olasılığınız çok yüksektir.













Fön makinesi ince saçlar için çok daha uygun: Eğer ince saçlara sahipseniz, saçlarınızı mutlaka fönle kurutmalısınız. Çünkü ince saçlar, özellikle nemli olduğunda mekanik hasara çok meyillidir. Bu yüzden saçınızı yıkadıktan sonra düşük ısı ayarında fön ile kurutursanız, saçlarınız hasar almayacak ve ertesi sabaha korkunç bir saç görüntüsüyle uyanmayacaksınız.

Fön makinesini kullanmak istemiyorsanız, saçınızı nazik bir şekilde havluyla kurutmaya çalışın. Bunun için havlunuzu önce saçlarınızın altından ucunuza doğru çok hassas bir şekilde uygulayın. Bunu ne kadar çok tekrar ederseniz, saçınız o kadar kuru olur ve fönlemek için o kadar az zaman harcarsınız.













Kalın telli saçlar en iyi kendi halinde kurutulabilir: Kalın telli saçlara sahip kişiler hemen fön makinesine sarılmamalı. Ancak çok acil durumlarda çekmecelerindeki fön makinelerini kullanabilirler. Ünlü saç stilisti Kristin Shaw, kalın telli saçlara sahip olan kişilerin saçlarını havayla kurutabileceğini söylüyor. Çünkü kalın telli saçlar manyetiğe çok fazla sahip değil. Bu nedenle saçlarınızı yıkadıktan sonra yatağa girip, ertesi günü kalktığınızda çok korkunç durumlarla karşılaşmazsınız. Bu nedenle de fön makinesi ile kurutmanız gerekmeyebilir.











