Saçlarıyla oynamayı seven kadınlar için sarı saç renkleri hakkında merak edilenleri paylaşıyoruz: Sarı saç renkleri nasıl elde edilir? Hangi sarı saç rengi size yakışır?

Dönem dönem farklı saç renkleri moda olsa da, sarı saç modası her zaman popülerliğini koruyor. Peki sarı saç renkleri kime yakışır ve nasıl elde edilir? İşte bu sorunun cevabını arayan birçok kadın kendi çabalarıyla saçlarının rengini açmak, farklı tonlar elde ederek genelde hüsrana uğramak durumunda kalır. Peki sarı saçlar hakkında yeterince bilgiye sahip misiniz? O halde gelin, sarı saçlar hakkında bilgilerimizi güncelleyelim…



Sarı saç renkleri ve sezonun trend modelleri

Her sezon sarı saç renklerinde farklı tonların moda olduğu bir gerçek. Kirli sarı, bakır sarısı, platin sarısı ya da yumurta sarısı gibi nitelendirmeler saç renginin tonuyla ilgilidir. Sarı saç renkleri konusunda hangi tonu seçeceğinize karar vermeden önce size yakışan tonu bulmanız gerekecektir. Bunun için sezon trendlerini incelerken sizin tarzınıza yakın olan ünlülerin stillerinden esinlenebilirsiniz. Esmer ve kavruk bir tene sahipseniz platin tonları size uygun seçimler olmayabilir, ya da porselen beyazlığında bir teniniz varsa bazı sarı saç renkleri sizi soluk gösterebilir. Bu nedenle sarı saç renklerini tercih ederken, göz, ve ten renginizi baz alarak karar vermeniz gerekecektir.







Sarı saç rengi nasıl elde edilir?

Sarı saç rengi elde etmek için, saç renginin açılması gerekir. Bu da kimyasal bir işlem olan saç rengi açıcı toz ve oksidan karışımıyla mümkündür. Saçlarınıza uygulayacağınız bu kimyasal, uygulama süresi uzadıkça sarı saç renkleri tonlarının değişmesine neden olur. Sıcaklıkla daha hızlı biçimde saç renginin açılması mümkün olurken, kontrolsüz sıcaklık saçlarınızın yanmasına neden olabilir. Saçların yıpranmaması için sarı saç rengi elde ederken aşama aşama rengin oluşmasını sağlamak gerekir. Doğal saç rengine göre değişen saç rengi açma işlemi, sarı saç renklerinin oluşması için herkeste farklı sonuçlar gösterir.



Sarı saç rengi nasıl açılır?

Sarı saç renkleri konusunda geniş bir ton skalasının olduğunu söylemiştik. Saç renginin açılması için de bu tonlara ulaşma süresine göre saçın açılması söz konusudur. Saç rengine göre değişen sürelerde saç rengini açma işlemi şu şekildedir:



- Saç rengi sarı ve açık kumral olanlarda; saç açıcı uygulanan saçlar 10-15 dakika içinde platine dönebilir. Doğal sarışın olan ve açık tenli olanlarda sarı saç renkleri açıcı uygulanan saçlar kapatılmadan, kontrollü olarak bekletilir. İstenilen renge ulaşınca saç yıkanır ve saç bakım serumuyla bakımı yapılır.



- Saç rengi kumral ve orta tonlarda olanlarda bu süre 20 dakika ile yarım saat arasındadır. 20 dakika sonra kontrollü olarak saç renginin istenen tona ulaşması sağlandığında saç yıkanır.



- Çok koyu saç rengine sahip olanlar için durum biraz daha zordur. Çünkü saçın nötrleşmesi ve kızıllığın oluşmaması için mavi renk gerekir. Mavi renk ile karıştırılan açıcı saçta ortalama 40-60 dakika arasında kalır. Sarı saç renkleri açma sırasında süre uzadıkça daha açık bir tona ulaşır.



Saç rengi açma işleminde başarılı sonuç alınması için açıcının kaliteli olması ve doğru bir biçimde karışıp kullanılması gerekir. Bu yüzden sarı saç renkleri konusunda başarısız olanlar ve saçların yanmasına neden olanlar bu dengeyi iyi bilmediği için profesyonel destek almalıdır.







Sarı saç renkleri tonları

Sarı saçların en açık tonu platin, en koyu tonu ise koyu sarıdır. Bu iki renk arasında birçok ara renk bulunur. Açık tenli ve renkli gözlü olanlar küllü sarılar ve platin sarısı gibi renklerle daha dikkat çekici olabilir. Esmerlere ise karamel ve koyu sarı tonları yakışmaktadır. Yani herkese yakışan sarı saç renkleri vardır. Son yıllarda popüler olan gümüş rengi ise açık tenli ve açık renk gözlü kişilere yakışmaktadır. Gümüş rengin elde edilmesi için zaten doğal sarışın olunması ve saçın beyaza kadar açılması gerekir. Platin sarısı saçlar gümüş renge boyanabilmektedir.



Sarı saç rengi nasıl kapatılır?

Sarı saç renkleri saçın yıpranmasını kolaylaştırdığından bu renkten dönüş yapmak istenebilir. Ancak yine bilinçsiz dönüşler saçın yeşillenmesine neden olacağından yine profesyonel müdahale gerekmektedir. Mavi ve kırmızıyla nötralize edilmesi gereken sarı saçlar, koyu sarı saç renkleri ve karamel tonlarına daha kaliteli dönüşecektir.