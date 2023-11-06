Uzmanlar saç derisine peeling yapılmasını öneriyor! İşte faydaları

Sağlıklı saçların anahtarı sağlıklı saç derisidir. Saç derinizi cilt bakımı rutininizin bir uzantısı olarak düşünün. Temizleme, nemlendirme ve ara sıra peeling gibi cildinizin sağlıklı ve ışıltılı görünmesi için ihtiyaç duyduğu tüm adımların aynısını gerektirir. Cildinizi peeling yapmak, cildinizin görünümüne zarar verebilecek kir, yağ ve döküntüleri temizler. Saç derisi peelingi de aynı şekilde çalışır. Ancak, eğer bu bölgeye peeling yapma konusunda yeniyseniz, yapmak biraz zor olabilir.

Saç tipiniz, saç derisi endişeleriniz (kuruluk , kepek veya sivilce gibi) ve ihtiyaç duyacağınız ürünün türü gibi dikkate alınması gereken pek çok şey vardır. Saç derisinin soyulması güzellik endüstrisinde çok konuşulan bir konudur, bu nedenle mevcut formül sıkıntısı yoktur. Peelinglerden, aletlerden ve hatta her türlü pulcuğu çözmeyi vaat eden kimyasal formüllerden, sizin ve endişeleriniz için en iyi sonucu veren şeyi bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Saç derisine nasıl peeling yapılacağını ve faydalarını öğrenmek için iki trikologla (saç ve kafa derisi rahatsızlıklarını inceleyen, tedavi eden ve saçları yeniden büyütme sürecine odaklanan kişi )konuştuk.

Saç Derisi Peelinginin Temelleri

Trikolog Gretchen Friese, kafa derisi peelinginin, kafa derisini kuru, pul pul deriden, ürün birikmesinden ve döküntülerden arındırmak için temizleme işlemi olduğunu söylüyor. Kafa derisini, kafa derisi masaj aleti gibi bir alet kullanarak fiziksel olarak eksfoliye edebilir veya kaşıntı, gerginlik ve aşırı yağ üretimine katkıda bulunan ölü yüzey cilt hücrelerini temizlemeye yardımcı olmak için granüllerle fırçalayabilirsiniz. Alternatif olarak, kiri, ölü cilt yüzeyindeki cilt hücrelerini veya döküntüleri gidermek için glikolik veya salisilik asit gibi aktif bileşenlerle formüle edilmiş kimyasal bir eksfoliant kullanabilirsiniz.

Faydalar

Friese, "Saç derisi eksfoliasyonu, folikülleri tıkayan veya bloke eden her şeyi temizleyerek saçın büyümesi için sağlıklı bir ortam yaratmaya yardımcı olur" diye açıklıyor. Ayrıca ürünlerin neden olduğu birikimlerin giderilmesine yardımcı olur ve yağlılık, kuruluk veya saç derisindeki pullanma sorunlarına yardımcı olur.

Penny James Salon'da trikolog olan Penny James , kafa derisine peeling yapmanın bölgeye de masaj yaptığını söylüyor. Bu sadece harika hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda gergin kasların gevşemesine, stresin atılmasına ve sağlıklı saç büyümesinin desteklenmesine de yardımcı olur.

Doğru Peeling Tekniği

Saç derisi peelinginin ilk adımı yönteminizi seçmektir. Friese, "Fiziksel bir peeling, ovalama eylemi gerektirecektir ve bunu duşta yapmak kolaydır" diyor. Şampuandan sonra, kafa derisine eşit miktarda peeling uygulayın ve durulamadan ve saç kremini sürmeden önce hafifçe masaj yapın.

James, ıslak fırça gibi bir alet de kullanabileceğinizi söylüyor. Bunu yaparken, ürünü saç derinize uygulamanızı ve formülü başınıza masaj yapmak için aleti kullanmanızı önerir. "Bu, ürünü her yere dağıtmanın ve saç derinize harika bir masaj yapmanın harika bir yoludur" diyor. Formülü duruladıktan sonra bir saç kremi ile devam edin.

Kimyasal peeling biraz farklı çalışır: Bunları saç derinize uyguladıktan sonra, şampuan ve saç kremi ile yıkamadan önce beş ila 10 dakika beklemeleri gerekir. Biraz fazla zamanınız varsa, sizin ve saç deriniz için daha iyi çalışıp çalışmadığını görmek için bu yöntemi deneyin. Şüpheye düştüğünüzde, önerilen uygulama yöntemi için daima ürün ambalajı üzerindeki talimatları okuyun.

Ne sıklıkla peeling yapmalısınız? Friese'ye göre bu kişiye bağlı olacaktır, ancak iyi bir kural haftada bir ile başlamak ve yağlılık, kuruluk, kepek veya pullanma varsa haftada ikiye çıkarmaktır. Çok fazla saç ürünü kullanıyorsanız veya spor salonunda terliyorsanız, haftada iki defaya kadar artırabilirsiniz. Ancak saç derinize aşırı peeling yapmamaya dikkat edin, çünkü bu tahrişe, kaşıntıya neden olabilir veya önceden var olan saç derisi koşullarını kötüleştirebilir.