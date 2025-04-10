Underpainting içten dışa makyaj: Nedir, nasıl yapılır? Farkı ne?

Son dönemin en dikkat çekici makyaj tekniklerinden biri olan “underpainting” makyaj akımı, profesyonel makyaj artistlerinin uzun süredir kullandığı, ancak son zamanlarda sosyal medyada popülerlik kazanan bir yöntem. Bu teknikte makyaj ürünleri fondötenin altına uygulanıyor amaç ise daha doğal bir görünüm elde etmek.

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Elele Şubat - Mart 2025 sayısından.

Underpainting nedir?

Underpainting, aslında normalde uygulanan tüm adımların fondöten öncesinde uygulama yöntemidir. Yani kontür, allık ve aydınlatıcı gibi ürünler, fondöten sürmeden önce uygulanıyor. Bu sayede makyajın daha yumuşak, doğal ve katmanlı görünmesi sağlanıyor. Özellikle fotoğraf çekimlerinde cilt çok daha doğal görünüyor.

Underpainting makyaj tekniği, birçok ünlü makyaj artisti tarafından tercih ediliyor ve uygulanıyor. Özellikle Mary Phillips, bu tekniğin öncülerinden biri olarak tanınıyor. Phillips, “underpainting contouring” olarak adlandırılan bu yöntemde, kontür ve aydınlatıcı ürünleri fondötenden önce uygulayarak daha doğal ve içten aydınlatılmış bir görünüm elde etmeyi amaçlıyor.

Bir diğer ünlü makyaj artisti ve ünlü şarkıcı Rihanna’nın makyaj ürünleri markası Fenty Beauty’nin makyaj artisti Priscilla Ono da underpainting tekniğini uygulayan isimler arasında.

GELENEKSEL MAKYAJDAN FARKI

FONDÖTEN ALTINA KATMANLAMA

Underpainting: Kontür, allık ve aydınlatıcı gibi ürünler fondöten uygulamadan önce sürülür. Üstüne fondöten uygulandığında alttaki renkler hafifçe görünür ve daha doğal bir geçiş sağlar.

Geleneksel Teknikler: Fondöten önce uygulanır, ardından kontür ve allık gibi ürünler üst katmana eklenir. Bu da daha belirgin ve keskin hatlara neden olabilir. DOĞAL VE İÇTEN AYDINLIK GÖRÜNÜM

Underpainting: Cilt daha içten aydınlatılmış ve yumuşak bir parlaklığa sahip olur. Alttaki ürünlerin fondötenle karışması, cilt dokusunun doğal görünmesini sağlar.

Geleneksel Teknikler: Daha belirgin ve yapay bir parlaklık yaratılabilir. Aydınlatıcı ve kontür, fondötenin üstüne eklendiği için daha belirgin hatlar oluşturur. KATMANLARIN YUMUŞAK KARIŞIMI

Underpainting: Ürünler daha az belirgin ve birbirine harmanlanmış görünür. Yumuşak geçişlerle ciltte daha organik bir efekt yaratılır.

Geleneksel Teknikler: Katmanlar daha belirgin olabilir ve kontür hatları daha keskin durabilir. ÜRÜN KULLANIMI VE FORMÜL TERCİHİ

Underpainting: Genellikle krem ve likit formda ürünler tercih edilir. Bu formüller ciltle daha kolay bütünleşir ve doğal bir sonuç verir.

Geleneksel Teknikler: Toz formüller daha yaygındır ve mat bir bitiş sağlar. UYGULAMAM ZAMANI VE KOLAYLIĞI

Underpainting: Profesyonel makyaj sanatçıları tarafından sıkça tercih edilir çünkü daha fazla kontrol ve deneyim gerektirir.

Geleneksel Teknikler: Daha hızlı ve günlük makyaj için uygundur. Yeni başlayanlar için daha pratiktir.

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ÜNLÜLER

Underpainting makyaj tekniği, birçok ünlü isim tarafından tercih ediliyor. Bu isimlerin başında ise podyum makyajlarında bu tekniği kullanan modeller arasında Kendall Jenner, Bella Hadid ve Hailey Bieber geliyor. Sosyal medyada paylaştıkları makyaj videolarında da bu yöntemi nasıl uyguladıklarını gösteren ünlü modeller, doğallığa geçişin en önemli temsilcilerinden olarak kabul ediliyorlar.

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UYGULAMA

Kontür Uygulaması:

Krem formda bir kontür ürünü ile elmacık kemiklerinin altı, çene hattı ve burun kenarlarını belirginleştirin.

Kontürün ciltle bütünleşmesi için ıslak bir makyaj süngeri veya yoğun kıllı bir fırça ile dağıtın.



Allık:

Fondötenin altına likit veya krem allık uygulayın. Özellikle doğal pembeler ve şeftali tonları önerilir.

Allığı elmacık kemiklerinden şakaklara doğru dağıtarak daha taze bir görünüm elde edin.



Aydınlatıcı:

Cildin yüksek noktalarına, elmacık kemiklerinin üstü ve burun köprüsüne krem aydınlatıcı ekleyin.

Aydınlatıcıyı nazik hareketlerle cilde yedirin ki, doğal bir parlaklık kazandırılsın.



Fondöten Uygulaması:

İnce yapılı bir fondöteni hafif tampon hareketlerle tüm yüzünüze uygulayın. Alttaki renkler hafifçe görünmelidir.

Fondöteni ciltle bütünleştirmek için nemli bir süngerle nazikçe dağıtın.



Sabitleme:

Transparan bir pudra ile makyajınızı sabitleyin. Bu adım, makyajın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar.

İsterseniz sabitleme spreyi kullanarak cilde ekstra nem kazandırabilirsiniz.



Underpainting Trendi İçin İpuçları