Yağmurlu günlerde saçlar nasıl korunur? Yağmurda kabaran saçlar için 7 çözüm

Kabarma, düzleşme, karışma... Yağmur sadece ruh halinizi ve terzilik seçimlerinizi mahvetmekle kalmaz, aynı zamanda saçlarınız için de bazı sonuçlar doğurur. Bir daha asla yağmurdan kaynaklanan kötü bir saç gününe maruz kalmamanız için sağanak yağışta dolaşan saçlarınızı engellemek ve bunlarla nasıl mücadele edileceğini öğrenmek için uzmanların söylediklerine kulak verin... (Bu yazının ardından 2022 sonbaharında trend olacak saç kesim modellerine göz atabilirsiniz)

1. Hacim ekle

Trevor Sorbie'nin sanat yönetmeni Tom Connell, "Hacim köklerde başlar ve biter" diyor. "Elementler saçınızı düzleştirdiyse, daha dolgun bir görünüm elde etmenin ana yolu kökleri sıfırlamaktır. Bir saç kurutma makinesi (başlık takılıyken) alın ve saçınızı ayırmaya başlayarak, saçların doğal olarak yöneldiği yönden saçınızın diplerini kurutun. Connell ayrıca seçtiğiniz fırçaya bağlı olarak saçınızın son halinin değişeceğini de açıklıyor; "bir paddle fırçası hacmi en aza indirirken, yuvarlak bir fırça saçınızın hacmini gittikçe büyütmeye teşvik eder".

Aveda Advanced'in kreatif direktörü Michael Lendon, kuru şampuan kullanmak aynı zamanda "her görünüme anında hayat verebilir" diyor. "Saçlarınız hacim olarak aniden biraz cansız görünüyorsa, dolgunluk yaratmak için köklerinizin altına kuru şampuan uygulayın" veya Moroccanoil UK eğitim müdürü Vanessa Boland'ın örneğini takip edin, "Yağmurda cansız, ıslak saçları canlandırmaya ve kurtarmaya yardımcı olması için çantanızda kuru şampuan bulundurun.” diyor.

2. Düzgün şekilde hazırlanın

Ünlü saç stilisti Paul Edmonds, "Müşterilerime her zaman en iyi sonuçları almanın bir tuval hazırlamak gibi olduğunu söylerim" diyor. "Doğru şampuan ve saç kremi ile başlamalısınız. Daha sonra, hava kötüyse, şekillendirici fön öncesi bir losyon ile kabarıklığı sakinleştirin". Zira, bu tarz ürünler, ek ürün uygulamadan saçınızı yeniden şekillendirmenizi sağlar.

3. Nemi hapsedin

Yağmurun neden olduğu en yaygın sorunlardan biri kabarmadır, ancak hayatımızdaki alışılmış varlığını garanti edilmesi zorunlu değildir. Boland, en iyi sonuçları elde etmek için saçınızdaki nemi hapsedecek yağları kullanmayı öneriyor.

Collier, “Kıvırcık veya ısıyla şekillendirme veya boyadan zarar görmüş saçlarınız varsa, saçınızın kabarmaya daha yatkın olduğunu görebilirsiniz.” diye açıklıyor. "Bu saç genellikle yapısındaki kütikülleri kaldırdığı için suyun saç tellerine kolayca nüfuz etmesine izin veriyor." Kuru bukleleri beslemek için "yağlar ve silikonlarla zenginleştirilmiş" nemlendirici bir maske kullanmanızı tavsiye ediyor.

4. Saçınızı fırçalamayın, tarayın

Yağmura yakalanmanın üstüne daha kötü bir şey varsa o da yağmurun karışan saçlara neden olmasıdır. Ödüllü ünlü kuaför Jason Collier'in vurguladığı gibi, "Saçınız ıslandığında, hasara ve kırılmaya daha yatkındır ve hareket halindeyken aceleyle, bir fırçayla çekiştirerek saçlarınıza kötü davranmak kolaydır." Bunun yerine, taramadan önce saçınızı nazikçe (ama ovalamadan!) bir havluyla kurulayarak ardından dolaşıklıkları kolayca açan geniş dişli bir tarakla işe başlamalısınız.

5. Duştan çıkar çıkmaz saçınızı kurutun

Connell, "Saçınız soğuk havaya kötü tepki veriyorsa şampuanladıktan sonra saçınızı mümkün olduğunca çabuk kurutmaya başlayın. Saçtaki geçici bağlar, duşunuz biter bitmez oluşmaya başlar, bu yüzden onları istediğiniz şekle sokmaya ne kadar hızlı başlarsanız, istediğiniz stili elde etme şansınız o kadar artar." diyor.

Fönünüzün daha uzun süre dayanması için şampuan öncesi bir bakım da deneyebilirsiniz. Connell "Hassas saçlar nemi emerek mükemmel şekilde fönle kurutulmuş saçın nemli havalarda şeklini kaybetmesine neden olur" diyor, diğer yandan, kullanacağınız şampuan öncesi bakımlar, kötü havalarda nemin emilimini azaltarak fönle kurutulmuş saçınıza güç kazandırdığını söylüyor.

6. Gece boyunca saç maskesi kullan

Edmonds, "Kabarıklıkla mücadelede ekstra yardım almak için bir gece önceden başlamalısınız" diyor. Uyandığınızda saçınızı yıkayacağınızı biliyorsanız, uyumak için saçınızı topuz yapıp sabah durulamadan önce yatmadan önce saç maskesi uygulamayı deneyin.

Saçınızı yıkamak istemediğiniz günler için, Lendon'un önerdiği gibi, "geceleri az miktarda durulanmayan saç kremi almak ve nemli saça eşit şekilde, uçlara odaklanarak uygulamaktır". Yine, yatağa giderken saçınızı gevşek bir topuz şeklinde bükün, böylece sabah dolaşıklıkları serbest bıraktığınızda "gövdesi tülermemiş ve parlak saçlara sahip olacaksınız".

7. At kuyruğu yapmayı deneyin

Connell, “Yağmurlu bir sabahta, at kuyruğundan başka daha iyi, denenip test edilmiş bir görünüm yoktur" diyor. Saçınızın taç bölgesinin hemen altındaki dikdörtgen bir bölümünü nazikçe geriye taramak için bir örgü tarağı kullanmanızı önermektedir. Ardından, saçı tepeden yukarı doğru pürüzsüzleştirin, "boynunuzun ense kısmında elastik bir tokayla" sabitleyin. Veya, Allan'ın kabarıklığı hafifleten yöntemini olan herhangi bir kabarıklığı kontrol etmek için temiz bir allık fırçası taktiğini kullanın.