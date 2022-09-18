2022 Sonbaharında trend olacak saç kesim modelleri: 8 farklı model

Perçemler & Uzun katlar kesimi

Herhangi bir uzunluk kaybetmeden bir değişiklik yapmak istiyorsanız, saçınıza uzun katlar vererek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu saç kesimin en iyi yanı da hemen hemen her saç ve yüz tipine gidebilecek bir saç kesimidir.