2022 Sonbaharında trend olacak saç kesim modelleri: 8 farklı model
Sonbaharı kucaklarken saçlarınızda da bir değişiklik yapmak istiyor musunuz? Cevabınız evet ise o zaman bu sene moda olan 8 kesime bir göz atmalısınız. Bu sezon hangi modeller trend olacak? 8 farklı saç modeli ile saçlarınızı yeniden şekillendirin!
Uzun, sıcak ve güneşli günlerin sayılı olduğunun farkına vardığınızda, yaz mevsiminin hüznü genellikle Ağustos’un ortasında başlıyor. Fakat saçlarınızla bu hüznü bozabilirsiniz! 2022-2023 Sonbahar mevsim trendlerini saçlarınızda da yakalayabilirsiniz. Sezonun trend modellerini takip ederek bu sonbahar siz de istediğiniz değişikliğe kavuşabilirsiniz. Bu sezon hangi saç modelleri trend? İşte 8 model...
Perçemler & Uzun katlar kesimi
Herhangi bir uzunluk kaybetmeden bir değişiklik yapmak istiyorsanız, saçınıza uzun katlar vererek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu saç kesimin en iyi yanı da hemen hemen her saç ve yüz tipine gidebilecek bir saç kesimidir.
Aslan yelesi saç kesimi
Bir zamanlar beğenilmeyen bu saç kesimi şimdi moda haftası podyumlarında ve kırmızı halılarda karşımıza çıkıyor. Bu kesimde uzun ve kısa farklı oranlarda saç bırakmak saçın modelini daha da ortaya çıkarıyor. Yüz şeklinizi odak noktasına almak istiyorsanız bu saç kesimi tam size göre!
Kahküllü kıvırcık bob kesimi
Bu kesim, dalgalı ve kıvırcık saçlı herkes için mükemmel. Bu stili kendinize uygun hale getirmek için saçlarınızı olduğundan daha kabarık yapmanız.