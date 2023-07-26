Arkadaş kalalım! Eski sevgilinizle nasıl arkadaş kalabilirsiniz?

Ünlü çiftler ayrıldıklarında, genellikle birbirlerine olan sevgi ve saygılarını ve iyi arkadaş olarak kalmak istediklerini beyan eden bir açıklama yaparlar. Peki ama eski sevgiliyle arkadaş olmak gerçekten sağlıklı mıdır?

Bir ayrılık sürecini yönetmek son derece zor olabilir ve o kişiyi hala hayatınızda isteseniz de, bunun iyi bir fikir olup olmadığı her zaman açık değildir. Westminster Üniversitesi'nde psikolojik bilimler alanında kıdemli bir öğretim görevlisi, seksolog ve terapist olan Chantal Gautier, Insider'a cevabın genellikle ilişkinin doğasına ve nasıl bittiğine bağlı olduğunu söyledi. "Eğer karşılıklı bir ilişki söz konusuysa ve her iki kişi de romantik unsurun artık işe yaramadığı konusunda hemfikirse ve ileriye dönük en iyi yolun ayrılmak olduğuna karar verdilerse ve bundan memnunlarsa, o zaman hala arkadaş olmaları olağandışı olmayabilir" dedi.

Gautier, ancak hala duygular söz konusuysa, eski sevgiliyle arkadaş kalmanın çok daha zor olabileceğini ve gerçek bir öz değerlendirme gerektireceğini söyledi. Gautier, eski sevgiliyle arkadaşlığa en iyi nasıl yaklaşılacağı konusunda bazı rehber bilgiler paylaştı.

Kendinize karşı dürüst olun

Sevgililikten arkadaşlığa geçiş sürecine başlamadan önce, motivasyonlarınız konusunda kendinize karşı çok dürüst olmanız gerekir. "Eski sevgilinizle arkadaş kalmak istiyor musunuz çünkü fikrini değiştireceğini ve tekrar bir araya geleceğinizi mi umuyorsunuz?" Gautier söyledi. "Eğer eski sevgilinize karşı hala bir şeyler hissediyorsanız, sadece ona yakın mı kalmak istiyorsunuz? Ve bu sizin için işe yarayacak mı?"

Gautier, kartlarınızı masaya koymanızı ve karşınızdaki kişiye hala ona karşı hisleriniz olduğunu ve ayrılma fikriyle mücadele ettiğinizi ancak arkadaş olmak ya da ara sıra buluşmak istediğinizi söylemenizi ve bu konuda ne hissettiğini sormanızı öneriyor.

Ve birbirinize karşı dürüst olun

İlişkinizin neye benzemesini istediğinizi ve geçişi nasıl yöneteceğinizi tartışmanız önemlidir. Gautier, "Nerede durduğunuz ve nasıl hissettiğiniz hakkında dürüst bir konuşma yapmak gerçekten iyi bir başlangıç noktasıdır" dedi. Bu belirlendikten sonra, mesajlaşmak, telefonda konuşmak ya da yüz yüze görüşmek gibi temel kurallar belirlemek isteyip istemediğinize, bunları ne sıklıkla yapmak istediğinize ve biriniz başka biriyle görüşmeye başlarsa ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. Sınırların hala işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek için daha sonra tekrar gözden geçirilebileceğini söyledi. Gautier, bir kişi ayrılıktan dolayı üzgün olduğunda, iyileşme sürecinin bir parçası olarak etrafta takılma ihtiyacı hissedebileceğini, ancak bu ihtiyacın zamanla azalabileceğini söyledi.

Kendi duygularınız için sorumluluk alın

Saygılı ve iletişimsel olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen, her türlü ilişki karmaşıktır ve işler yine de karışabilir - özellikle de seks yapmaya, hatta sadece öpüşmeye ve sarılmaya geri dönerseniz. Bu durumda Gautier, bununla başa çıkıp çıkamayacağımız konusunda yine kendimize karşı çok dürüst olmamız gerektiğini söyledi. "Eğer hala duygularınız varsa, ancak diğer kişinin hayatına devam etmek istediği konusunda oldukça kararlı olduğunu biliyorsanız, ancak hala o kişiyle seks yapıyorsanız, bunun iyileşmenize yardımcı olup olmayacağını ya da devam etmenizi daha da zorlaştırıp zorlaştırmayacağını düşünmeniz gerekir" dedi. "Ve bunun diğer ucunda olan, yoluna devam etmekten mutlu olan kişi empati gösterebilir ve bu konuda şefkatli olabilir. Ancak bunun için kendilerini sorumlu hissetmeleri gerektiğini düşünmüyorum." Gautier, kendi duygularımızdan ve cinselliğimizden kendimiz sorumluyuz, bu nedenle de kendimizi göstermek ve bizim için neyin işe yaradığını düşünmek bizim elimizde, dedi. "Birisi bunu keşfetmeniz ve sorular sormanız için size alan açabilir, ancak bu diğer kişinin devreye girip diğer kişiyi kurtarmaya çalışmasından çok farklıdır."