Kıskançlık ikili ilişkilerin olmazsa olmazı mı? Sevgilinizin en yakın arkadaşının hemcinsiniz olması sizi rahatsız eder mi? Yapılan bir araştırma, sevgililerin arkadaşlarına bakış açısını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

“Sevgilinizin en yakın arkadaşının hemcinsiniz olması sizi rahatsız eder mi?” sorusuna verilen cevaplarda bu durumdan en fazla erkeklerin rahatsız olduğu ortaya çıktı.Çoğunlukla sevginin göstergesi olarak kabul edilen kıskançlık daha çok kadınlara özgü bir duygu gibi algılanır. İlişkinin bazen tuzu biberi bazen de sadece biberi olan kıskançlığın kadınlara özgü olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.Peki ya arkadaşlar? Sevgilinizin en yakın arkadaşı sizin de en yakın arkadaşınız ya da düşmanınız olabilir. Peki ya sevgilinizin en yakın arkadaşı hemcinsinizse, bu sizi rahatsız eder mi?5 milyona yakın üyesiyle sevgili ya da eş arayanların adresi olan eCift.com, yeni anketinde bu sorunun cevabını aradı. “Sevgilinizin en yakın arkadaşının hemcinsiniz olması sizi rahatsız eder mi?” sorusuna karşılık şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.Yapılan ankette sevgilisinin en yakın arkadaşının hemcinsi olmasının en fazla erkekleri rahatsız ettiği ortaya çıktı. Ankete katılan erkeklerin yüzde 60’ı sevgililerinin en yakın arkadaşının erkek olmasından rahatsızlık duyabileceğini belirtti. Ankete katılan kadınlarınsa sadece yüzde 20'si "evet rahatsız eder" cevabını verdi.Ankette ortaya çıkan bir başka sonuç ise hemcinsini kıskananların 31-44 yaş erkek grubundaki üniversite mezunları olması. İl sıralamasında ise İstanbul, Ankara ve İzmir başı çeken şehirler arasında.