Artık kadınlar da, erkekler kadar başarılı ve kendilerine güveniyorlar.
Kadınlar da, hayatın her
alanında erkek gibi
yaşıyorlar. Erkekler kadar
başarılılar, erkekler kadar
çok para kazanıyorlar,
erkekler kadar ne
istediklerini biliyorlar.
Peki, seks? Neden bu konuda da istedikleri
partneri özgürce seçmesinler?
“Hiçbir erkek, bir kadının aldatıcılığıyla
başa çıkacak güce sahip değildir” diyor
Navarre’li Marguarite. Biz de birbirinden
farklı özellikleriyle erkeklerin başını
döndüren dört kadını sizin için seçtik.
‘Baştan Çıkarma Sanatı’ kitabının yazarı
Robert Greene’in tavsiyeleri doğrultusunda
size, dilediğiniz erkeği baştan çıkarmak
ve yatağa atmak için aldatıcılığınızı nasıl
kullanacağınıza dair bir rehber hazırladık.
İçinizdeki Marilyn
Monroe’yu
ortaya çıkarın!
Marilyn Monroe, ilk gençlik
yıllarından itibaren, erkeklerin
üzerindeki gücünü keşfetmeye
başlamıştı. “Onların beni öpmek,
bana sarılmak istemesinin suçu
bendeymiş. Bazıları, onlara tutku
dolu gözlerle baktığımı söyledi.
Bazıları ise sesimin kendilerini
baştan çıkardığını söyledi. Bir kısmı
ise onları yere yatıran titreşimler
yaydığımı iddia etti” sözleri
günlüğüne yazdığı erkeklerle ilgili
itiraflardan sadece biriydi.