Erkekleri yatağa atma rehberi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Artık kadınlar da, erkekler kadar başarılı ve kendilerine güveniyorlar.

Kadınlar da, hayatın her alanında erkek gibi yaşıyorlar. Erkekler kadar başarılılar, erkekler kadar çok para kazanıyorlar, erkekler kadar ne istediklerini biliyorlar. Peki, seks? Neden bu konuda da istedikleri partneri özgürce seçmesinler? “Hiçbir erkek, bir kadının aldatıcılığıyla başa çıkacak güce sahip değildir” diyor Navarre’li Marguarite. Biz de birbirinden farklı özellikleriyle erkeklerin başını döndüren dört kadını sizin için seçtik. ‘Baştan Çıkarma Sanatı’ kitabının yazarı Robert Greene’in tavsiyeleri doğrultusunda size, dilediğiniz erkeği baştan çıkarmak ve yatağa atmak için aldatıcılığınızı nasıl kullanacağınıza dair bir rehber hazırladık.



İçinizdeki Marilyn Monroe’yu ortaya çıkarın!

Marilyn Monroe, ilk gençlik yıllarından itibaren, erkeklerin üzerindeki gücünü keşfetmeye başlamıştı. “Onların beni öpmek, bana sarılmak istemesinin suçu bendeymiş. Bazıları, onlara tutku dolu gözlerle baktığımı söyledi. Bazıları ise sesimin kendilerini baştan çıkardığını söyledi. Bir kısmı ise onları yere yatıran titreşimler yaydığımı iddia etti” sözleri günlüğüne yazdığı erkeklerle ilgili itiraflardan sadece biriydi.



