Günümüzde artık uzaklık yakınlık gibi kavramlar çok da belirleyici olmuyor. Bir telefon ekranı sizi binlerce kilometre ötedeki sevdiğinizle kavuşturabiliyor. Özellikle ilişkilerin için büyük sıkıntı yaratabilecek olan aradaki uzak mesafe sorunlarının çözümü için bazı önerilerimiz olacak.

1- Sıklıkla konuşmak

En temel çözüm sürekli iletişim içinde olma hissini yaşamak olacaktır. Her imkanınız olduğunda seslerinizi duymak aradaki mesafeleri kısaltmanın en kolay yollarından biri olacaktır. Yaşadığınız sıkıntılardan ya da eğlenceli anlardan bahsedebilir ve özleminiz bir nebze olsun dindirebilirsiniz.







2- Özlemeye alışmak

Aranızda uzak mesafeler var. Bu gerçeği kabul etmelisiniz. Ona göre bir düzen oluşturmalı ve elinizden geldiği kadar özleme hissiyle barışmalısınız. Duygularınızın kontrolünü elinize aldığınızda göreceksiniz ki uzak mesafelerin yarattığı sorunlara daha iyi başa çıkabiliyorsunuz.







3- Sosyal yaşam

Yaşadığınız yerde kendinize bir sosyal yaşam kurmalısınız. Yalnız kalmak bütün bu sıkıntıları daha da artıracaktır. Siz de eğlenmeli ve sosyal yaşama katılmalısınız. Yoksa özlem ve diğer sıkıntılı hisler sizi boğar ve hayatınızdaki güzel bir ilişkiden olabilirsiniz.







4- Sürprizler

Uzak mesafe ilişki yaşayanların yapabileceği en güzel sürpriz, haber vermeden yanına gitmek olacaktır. Bu geçici dönemi kabullenmeli ve ona göre yaşamalısınız. Bu durumu atlamanın en güzel yollarında biri de sürpriz yaparak yanına gitmek olabilir. Bu kısa buluşmalar ilişkinizin güçlenmesi ve uzun süreli olmasına yardımcı olacaktır.