‘Ah nerede o eski aşklar!’ dediğiniz, iki kalp arasındaki en kısa yolu aradığınız oluyor mu? İşte buradalar!

Prodüksiyon ve Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Nurdan Usta

İlk buluşma heyecanı bambaşka olur dedik, Sevgililer Günü’ne özel olarak ‘Hala aşk var’ dedirten beş ünlü çifti hikayelerinin başladığı ilk noktalarda görüntüledik. İlk randevuda yaşananların kadın-erkek farkıyla yorumunu onların çok özel anları eşliğinde sizlere sunuyoruz.

BURAK DENİZ & BÜŞRA DEVELİ





BURAK DENİZ



TANIŞMA HİKAYESİ: Dizi için atölye çalışmasında tanıştık. Çiftli çalışmalarda birbirimize iyice kaynaştık, her anımız birlikte geçti. Ne onun ne de benim aklımda hiç işin buralara geleceği yoktu bu arada. Zaten hiç aklınızda yokken oluyor böyle şeyler galiba… Çok eğlenceliydi, çok zarifti, çok güzeldi. Etkilenmem uzun sürmedi bu yüzden.

İLK İZLENİM: Onu ilk gördüğümde demeyeyim de, ilk gerçekten yüzüne baktığımda diyelim... Ne kadar güzel olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Ne kadar farklı olduğu dikkatimi çekti. Güzelliğinin içi doluydu. Çok kitap okur, fikirleri, hayata bakışı çok farklıdır Büşra’nın… Soru sor ve otur izle cinsinden.

İLK RANDEVU: Belirli bir randevu yeri yoktu. Kaldı mı öyle şeyler? Bütün grup çalışmalardan sonra bana geçer, orada konuşmaya, karakterler üzerine kafa yormaya devam ederdik. Ona bir Emrah Serbes kitabı hediye ettim, bu onu çok etkilemiş olacak ki bir şey dememe gerek kalmadı.

BULUŞMA NOKTASI: Karaköy’de olmaktan hep çok keyif aldığımız için burayı seçtik.

UNUTAMADIĞINIZ AN: Dizi devam ederken birkaç günlük ara vardı, beraber Kabak’a gittik. Benim halen daha unutamadığım bir anıdır o tatil. İkimiz de hiç bitmesin istemiştik.





BÜŞRA DEVELİ

TANIŞMA HİKAYESİ: ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisinin çalışmalarında tanıştık ilk, Bahar Kerimoğlu’nun oyunculuk atölyesinde.

İLK İZLENİM: Onu ilk gördüğümde espri anlayışının çok yüksek olduğunu düşünmüştüm. İlk kez karşılıklı bir çalışma yaptığımızda yüzüne çok dikkatle bakmıştım, kirpikleri, bir de kolundaki beni dikkatimi çekmişti.

İLK RANDEVU: Herhangi bir teklif olmadı aslında daha çok aramızdaki etkileşimi fark ettiğim bir an olmuştu. Hep birlikte toplandığımız bir gün bana bir kitap almış, onu verdi. O ara hissettim aramızdaki etkileşimi; çok ince bir davranış olduğunu düşünmüştüm, ne tatlı çocuk dedim.

BULUŞMA NOKTASI: Özel bir buluşma alanımız olmadı, zaten hep birlikte takılıyorduk zamanla gelişti her şey.

UNUTAMADIĞINIZ AN: Kabak’a tatile gitmiştik çünkü üç günlük bir repom vardı, o hengamenin içinde birlikte nefes alabileceğimiz bir alan oluştu. Bu da bizi birbirimize daha çok yakınlaştırdı. O tatilden ikimiz de bir başka döndük diyebilirim, sonrasında da yükselerek çoğaldı her şey. Hala da öyle.