Eski ilişkilerinizden getirdiğiniz kötü tecrübeler yeni ilişkinizde mutlu olmanızı engelliyor olabilir. Yeni ilişkinizde mutlu olmanın yolunun hem karşınızdaki insana hem de kendinize bir şans vermekten geçtiğini unutmayın.

Yaşımız ilerledikçe hepimiz geçmişte yaşadığımız tecrübeler sayesinde bir ilişkiden beklentilerimiz konusunda daha net bir fikre sahip oluyoruz. Ancak diğer bir yandan yaşadığımız kötü tecrübelerin, yeni ilişkilerimizde bizi engellediği de oluyor. Geçmiş tecrübelerinizin aşk hayatınızı sadece olumlu yönde etkilemesi, sizi gerçekten mutlu olmaktan alıkoymaması için biraz düşünmeye ihtiyacınız var.





Her İlişki Farklıdır

Geçmiş ilişkilerinizden birçok şey öğrenmişsinizdir. Ama unutmamanız gereken bir gerçek var. Bu gerçek de hiçbir ilişkinin aslında birbirine benzemediği. İlişkilerin birbirine benzememesinin en büyük nedeni, insanların birbirine benzememesi. Herkesin farklı özellikleri, iyi yönleri ya da kötü yönleri olması ilişkilerin birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Bu yüzden ne kadar ilişki tecrübeniz olursa olsun, her yeni ilişkide birçok şeyin en baştan başladığını unutmamalısınız. Öncelikle karşınızdaki kişinin eski sevgililerinizden biri olmadığını kabul etmelisiniz. Bu kişi geçmişte birlikte olduğunuz insanlarla benzer davranışlar sergiliyor olabilir. Ancak bu benzer davranışlar bu kişinin farklı bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Diğer bir yandan hepimiz zamanla değişiyoruz. Bazı temel kişisel özelliklerimiz aynı kalsa da hayata karşı bakış açımız ve beklentilerimiz değişiyor. Bu yüzden sizin de eski siz olmadığınızı kabul etmelisiniz. Siz de yeni ilişkinizde yeni birisiniz. Daha önce tahammül edemediğiniz kişilik özelliklerine daha hoşgörülü hale gelmiş ya da kabul edebildiğiniz davranışlardan artık bıkmış olabilirsiniz. Farklı insanların ve zamanın üstünüzdeki etkisini göz önüne alarak ilişkinize yeni bir bakış açısı getirmenizde fayda var.





Beklentilerinizi Değerlendirin

Geçmişte yaşadığınız kötü tecrübeler gerçekçi olmayan beklentilere sahip olmanıza neden olabilir. Mesajlarınızı umursamazlığından dolayı çok geç yanıtlayan bir eski sevgili, sizde tüm mesajlarınızın anında yanıtlanma beklentisini ortaya çıkarmış olabilir. Yeni sevgilinize mesaj gönderip bir süre yanıt alamayınca çılgına dönüyor olabilirsiniz. Bu noktada eski sevgilinizin davranışlarını bir kenara koyup yeni sevgilinizin mesajlarınızı neden geç yanıtladığına odaklanmalısınız. Bu ve bunun gibi konularda açık olmaktan ve böyle konuları sevgilinizle konuşmaktan çekinmeyin. Sevgiliniz yoğun iş temposu nedeniyle size geç yanıt veriyor olabilir. Sevgilinizle iletişim kurarak bunun gibi sorunların kafanızı kurcalamasını engelleyebilir ya da ileride yaşayabileceğiniz daha büyük sorunları erkenden öngörebilirsiniz.





Sürekli Aynı Sorunları Yaşadığınızı Düşünüyor Olabilirsiniz

Her ilişkinizde benzer sorunları yaşıyorsanız yaşadığınız sorunların nedeni karşınızdaki insanlar kadar sizsiniz. Benzer sorunları yaşamanızın en büyük nedeni, benzer profillerde partnerler tercih ediyor olmanız. Sadece romantik ilişkilerde değil, çevrenizle kurduğunuz her türlü ilişkinin başarılı olması için kendinizle iyi bir ilişkiye sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Bunun için de ruh sağlığınıza yatırım yapmayı düşünün. Daha kaliteli bir yaşam için sağlıklı beslenmeye, spor yapmaya ve düzenli bir şekilde sağlık kontrollerinden geçmeye özen gösterdiğiniz gibi ruh sağlığınıza da özen gösterin. İlişkilerinizde yaşadığınız tekrar eden problemler, kişisel psikolojinizde bir şeylerin yolunda gitmediğinin habercisi olabilir. İyi bir profesyonelden psikolojik danışmanlık alarak bu sorunların üstesinden gelmeniz ve dolayısıyla romantik ilişkilerinizde daha mutlu bir insan olmanız mümkün. Geçmişten getirdiğimiz yüklerin romantik ilişkilerimizde bizi mutlu olmaktan alıkoyduğu bir gerçek. Mutlu bir aşk hayatının en önemli gerekliliklerinden biri de bu yüklerden kurtulmak. Karşınızdaki insanın daha önce tanımadığınız yeni biri olduğunu kabul edip onu keşfetmenin tadını çıkarın. Sadece onu değil, yeni ilişkinizde kendinizi de keşfedin. Yeni bir ilişkinin başlangıcı olan dönemi dikenlerle dolu, sonu nereye çıktığı belirsiz bir patika olarak değil; yepyeni ve heyecan verici bir macera olarak değerlendirin. İlişkinizin sonu nereye varırsa varsın karşınızdaki insana ve kendinize bir şans vermeniz sizi çok daha mutlu edecektir.





