Kıskanç erkeklerin dedektiflik yöntemleri

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Biz kadınlar, kıskançlığımızın verdiği yetkiye dayanarak sevdiğimiz adamları köşe bucak takip ediyor, nerede ne yapıyorlar izliyoruz. Peki ya erkekler? Onların bizi ‘yakalama’ yöntemleri neler?

Yazı: İpek Koşan



Fatih Karaca, 32 yaşında/Bilgisayar Öğretmeni

Çok iyi bir dedektif sayılmam ama eşimin günlüğünü okumuşluğum var. Bir gün eski eşyalarımı alırken defterine tesadüfen denk geldim ve birkaç sayfasına göz atmaktan kendimi alamadım. O sırada aramız da bozuktu. Sayfalarca bana olan aşkını yazdığını gördüm. Akşam eve geldiğinde ona sarılıp barışmıştım. Bazen meraklı olmak, güzel sonuçlara da sebep olabilir.



Hasan Akıncı, 29 yaşında/Tasarımcı

Belirli aralıklarla eşimin cep telefonunu karıştırırım. Artık telefonlar akıllı, malum. O yüzden arkamda iz bırakmamaya çalışırım. Yakalanmamak için en önemli detay ise açtığım uygulamaları kapatmak.



Şahin Demir, 28 yaşında/Tiyatrocu

Bir kadının her şeyini kim bilir? En yakın arkadaşı! Eğer onunla uzun uzun sohbet edersem illa ki ağzından birkaç detay alırım. Ufak blöfler yaparak konuşmayı ilerletirim. Sohbetin sonunda da mutlaka birkaç ipucu kapmış olurum.



Ali Demirci, 35 yaşında/Psikolog

Bazen sevgilimin WhatsApp’ına mesajlar yağıyor. Mesajlara bakmasını söylediğimde bana, “Önemli değil, sonra konuşurum”, “Şimdi çevrimiçi olmak istemiyorum” gibi cevaplar verirse inatla cevap vermesini söylüyorum. Eğer daha da inatlaşırsa bütün konuşmayı okumak isterim.



Oğuz Çakmakçı, 25 yaşında/Halkla İlişkiler Uzmanı

Bir insan bir şeyler saklıyorsa, delilleri mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışır. Örneğin bazı zamanlarda, sevgilimin telefonunun çantasının içinde titrediğini ve onun bunu hissetmesine rağmen sesini çıkarmadığını görüyorum. Hele ki “Telefon mu çalıyor?” diye sorduğumda “Yoo hayır” diye bir cevap duyarsam neden şüphelenmeyeyim ki?





