Boşanma oranlarındaki hızlı artış ile birlikte boşanma avukatları da önem kazanmaya başladı. Boşanmak gibi oldukça sıkıntılı bir süreci idare etmek durumundaki avukatlar, her iki tarafında lehine olabilecek en iyi sonucu alabilmek için çaba sarfederler. Ama konu boşanma avukatına gelene kadar sizin de bilmeniz gereken bazı hususlar var.

1- Ücretler

Evlilik gibi boşanma süreci de bir takım masraflar doğurur. Bu miktarları avukatlar ve dava sahipleri aralarında kararlaştırırlar ama unutmamak gerekir ki davanın seyri esnasında oluşacak başka masraflar göz önünde tutulmalıdır. O yüzden bu süreci daha önce yaşamış insanlarla konuşabilir ve bu konuda önünüzü görebilirsiniz.







2- Şahitler

Boşanma davalarının tükürmek, aldatmak, şiddet göstermek, rezil etmek, küçümsemek, başkalarıyla kıyaslamak, küçültücü davranmak, kilosuyla-organlarıyla-görüntüsüyle alay etmek, ekonomik-fiziksel-cinsel aşağılamalarda bulunmak, sırları açıklamak, dedikodu çıkarmak, iftira etmek gibi birçok nedeni vardır ve bu konular ile ilgili birçok şahit olabileceğini unutmayın. Daha da ilginci kimlerin meraklı bir şekilde şahit olmak isteyebileceğini asla küçümsemeyin.







3- Dava reddedilebilir

İnanılması güç gelebilir ama gerekli şartların oluşmadığı kanısına varıldığı takdirde boşanma davası redddedilir ve çiftler evli olarak kalmaya devam eder. Bu gibi durumların da olabileceğini baştan düşünmekte yarar vardır.







4- Özel sebepler

Boşanmanın özel sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda beş madde ile düzenlenmiştir. Zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı muamele, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı özel boşanma sebepleridir. Kanun koyucu önceden belirlediği bir olayı boşanma nedeni olarak kabul etmektedir.



5- Evlilik birliğinin sarsılması ne demektir?

Boşanma davaları sürecinin süper star kavramlarından biri de evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Peki nedir bu evlilik birliğini sarsan şeyler? Aslında temelde şiddetle ilişkilendirilebilecek her şey bu birliği sarsmaktadır. Yani Türk Kanunları’na göre duygusal, sosyal, ekonomik, cinsel, görsel veya fiziksel şiddet evlilik birliğini temelinden sarsmaktadır.