Erkeklere sorduk: Aldatıldığınızı anlarsanız...

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Aldatılmaya erkekler nasıl tepki veriyor?

Aldatıldığını öğrenmek bir erkek için çok zor! Hele de bunu kendi gözleriyle görüyorsa… Sessiz kalıp hiçbir şey yapmayabilir, ama emin olabilirsiniz ki bu fırtınadan önceki sessizliktir! Çünkü o sırada hain bir plan bile yapıyor olabilir. Belki de bağırıp çağırır ve sonra da arkasına bile bakmadan çekip gider. Bir daha da yüzünü, eski sevgilisine ömür boyu göstermeyerek onu cezalandırır…

Mehmet, 31 yaşında / Fotoğrafçı



Vurup kırmak hiçbir şeyin çözümü değil çünkü içimdeki acıyı azaltmaz. Beni bu kadar kolay aldatabildikleri için tebrik ederim. Hayatıma kaldığım yerden devam edemem ama dibe vuran bir erkek, bunalımdaki bir kadından daha rahat ayağa kalkar. Yeni bir sayfa açma konusunda kadınlara göre daha cesur olduğumuzu düşünüyorum.

Anıl, 37 yaşında / Halkla İlişkiler Uzmanı



Daha önce başıma böyle bir olay geldi ve ikisiyle de uzun süre konuşmadım. Daha sonra ayrıldıklarını öğrendim ve zaman içinde kızgınlığım azalmaya başladı. Şimdi eski sevgilimle mesafeli bir ilişkim var. Ama tabii ki arkadaşımla bütün bağlarımı kestim. Eğer ikisini tekrar birlikte görürsem, sanırım bu kez kızgınlığım geçmez ve eski sevgilimi de hayatımdan çıkarırım!

Enes, 26 yaşında / İşletmeci



