Aldatıldığını öğrenmek bir erkek için çok zor! Hele de
bunu kendi gözleriyle görüyorsa… Sessiz kalıp hiçbir
şey yapmayabilir, ama emin olabilirsiniz ki bu fırtınadan
önceki sessizliktir! Çünkü o sırada hain bir plan bile yapıyor
olabilir. Belki de bağırıp çağırır ve sonra da arkasına bile
bakmadan çekip gider. Bir daha da yüzünü, eski sevgilisine
ömür boyu göstermeyerek onu cezalandırır… Mehmet, 31 yaşında / Fotoğrafçı
Vurup kırmak hiçbir
şeyin çözümü değil
çünkü içimdeki
acıyı azaltmaz.
Beni bu kadar kolay
aldatabildikleri
için tebrik ederim.
Hayatıma kaldığım
yerden devam edemem
ama dibe vuran bir
erkek, bunalımdaki bir
kadından daha rahat
ayağa kalkar. Yeni bir
sayfa açma konusunda
kadınlara göre daha
cesur olduğumuzu
düşünüyorum. Anıl, 37 yaşında / Halkla
İlişkiler Uzmanı
Daha önce başıma böyle bir olay geldi ve ikisiyle de uzun süre konuşmadım.
Daha sonra ayrıldıklarını öğrendim ve zaman içinde kızgınlığım azalmaya
başladı. Şimdi eski sevgilimle mesafeli bir ilişkim var. Ama tabii ki arkadaşımla
bütün bağlarımı kestim. Eğer ikisini tekrar birlikte görürsem, sanırım bu kez
kızgınlığım geçmez ve eski sevgilimi de hayatımdan çıkarırım! Enes, 26 yaşında / İşletmeci