Eski sevgilinizi sosyal medyada takip ediyor musunuz?

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eÇift.com üyeleri arasında düzenlediği ankette “eski sevgiliyi sosyal medyada takip ediyor musunuz?" diye sordu. İşte sonuçlar….

Yaşam tarzı haline gelen her an online olma durumu ile birçok sosyal davranışımız, alışkanlıklarımız buna ayak uydurmaya başladı. Zamanımızın en çoğunu sosyal medyada geçirmeye başladık. İlişkilerimiz de artık sosyal medya üzerinden kuruluyor hatta sosyal medya ki duruşumuz ilişkilerimize yön veriyor.

Türkiye'nin, sosyal medya kullanımında Brezilya, Rusya, Endonezya, Hindistan ve İngiltere'yi geride bırakarak ABD'nin ardından ikinci sırada, Twitter’da dünya birincisi ve Foursquare’de de ikinci sırada yer alması sebebiyle eÇift.com üyelerine “Eski sevgilinizin ne yaptığını sosyal medyada takip ediyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Anket sonuçlarında, ankete katılanların sadece % 15’inin eski sevgililerini sosyal medyada takip ettikleri ortaya çıktı.