Kadınlar neden aldatır?

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Araştırmalar, son yıllarda kadınların aldatma oranında büyük bir artış olduğunu gösteriyor...

Aldatmanın tarihi belki de aşk kadar eski… Sosyologlar, psikologlar yüzyıllardır nedenlerini ve etkilerini araştırıyor, gazetelerin magazin sayfaları her daim aldatma haberleriyle dolup taşıyor ve biliyor musunuz, yapılan araştırmalar kadınların sadakatsizliğinin son 20 yılda yüzde 40 arttığını gösteriyor!

Aldatana adrenalin ve vicdan azabını birlikte yaşatan, aldatılana sırtından saplanan bir ok gibi acı veren çok boyutlu bir eylem aldatmak! Hem çok basit hem de çok karışık bir eylem üstelik… İlişkinin hayal edildiği gibi gitmemesi, yenilik arayışı, ego tatmini, anlık heyecanlara yenilme gibi nedenlerle açıklanabilecek kadar basit, biten bir aşkı bin parçalık bir puzzle’a dönüştürecek kadar karmaşık. Yin yang felsefesini, Dan Brown kitaplarında da karşımıza sık sık çıkan ‘mutlak iyi ya da mutlak kötü yoktur’ öğretisini, Ahmet Altan’ın ‘Aldatmak’ romanında kocasıyla yaşadığı cinsellikten sonra komşusu Cem’le yaşadığı tutkunun esiri olan Aydan’ın hikayesini de işin içine katarsak, “Aldatan neden aldattı?” sorusunun akla gelmemesi imkansız. Yanlış anlaşılmasın sakın, aldatmayı karşı tarafın ilgisizliğine, yetersizliğine bağlayıp hoşgörülebilir ve makul bir şeymiş gibi kabullenmek değil elbette amacımız. Cesurca bunu söylemek, eyleme geçmeden diğer ilişkiyi bitirmek tabii ki en doğrusu. Biz aklımıza takılan soruları masaya yatıralım, ‘kadınlar modern çağda daha mı çok aldatıyor?’ sorusuna yanıt arayalım, uzmanlara danışalım istedik!

