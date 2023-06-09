Bir ürolog cinsel hayatı mahveden 5 şeyi sıralıyor

TikTok'ta 169.000 takipçisi olan Dr. Anika Ackerman'a göre birçok kişi cinsel hayata zarar veren birden fazla alışkanlığa sahip... Ackerman, kendisine göre cinsel yaşama zarar veren 5 nedeni şöyle sıralıyor:

1-Ona göre bu maddelerden ilki ruh hali ve enerji seviyesini olumsuz etkileyen aynı zamanda libidonun da zayıflamasın yol açabilen uykusuzluk.

2-Ackerman, "İkincisi çok fazla içki içmektir. Birçok kişinin bildiği gibi düzenli olarak içiyorsanız cinsel yaşamınız üzerinde uzun vadeli etkileri de olabilir" diyor.





3- Dr. Ackerman videoda, çok fazla ya da çok az yemenin de cinsel yaşamınızı öldürmenin kesin bir yolu olduğunu belirtiyor.

4- Listedeki bir sonraki madde ise yanlış yönetilen stres.

5- Ona göre cinsel yaşamını mahveden 5. neden ise yatak odasında çok sıkıcı olmaktır.

Ackerman, "İyi bir cinsel yaşam için yaşınız ne olursa olsun sağlıklı bir yaşam tarzı sürmelisiniz, bu da içkiyi ve fast food'u kesmek anlamına geliyor" diyor.